影／不肖業者沙鹿租1700坪農地 倒廢棄物牟利6800萬遭訴

台中市謝姓男子等人涉在去年初時，承租一塊沙鹿區約1700坪的農地，隨後以每車8000元至1萬元不等價格，收取廢棄物後，再該處掩埋，檢警在去年8月獲報後，二度收網，帶回謝等4人，現場違法回填、堆置廢棄物達1萬公噸，不法獲利估算超過6800萬元，檢方依違反廢清法等罪起訴。

此案在去年8月間獲報後，由台中地檢署指揮保七總隊第三大隊、台中市環保局等單位組成專案小組偵辦，經查，涉案謝姓（51歲）、林姓（50歲）、陳姓（34歲）、楊姓男子（27歲）等人，在去年2月間向沙鹿區地主承租一筆約1700坪的農地，從事非法廢棄物回填、堆置犯行。

謝男等人在現場架設圍籬，收受來源不明的廢棄物（集塵灰、污泥、塑膠及營建混合物），在該處農地從事整地、堆置及掩埋等不法行為。

專案小組去年8月間跟監、埋伏及蒐證，分別在去年8月、11月間，查獲謝男等4人，當場查扣1輛營業貨運曳引車、2輛挖土機及1台發電機等犯案工具。

全案經檢察官訊問後，向台中地院聲押謝、楊二人，法院裁定謝羈押禁見、楊以10萬元交保，近日偵結依違反廢棄物清理法、水土保持法等罪起訴。

保七總隊呼籲，民眾出租土地或廠房倉庫要注意，應慎選承租對象及確認承租用途，出租人於出租後應加強巡視，藉以防範不法業者「假承租，真棄置廢棄物」之惡行。