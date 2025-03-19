香菸當「橄欖枝」 竹市警化解街友心防安全送醫

東門派出所員警獲報到場，同新竹市社會處、國軍醫院新竹分院精神科醫師現場評估，決議送醫並收容，員警最後向對方喊話：「大哥！抽一支菸認識一下啦」，一小動作化解僵局。圖／警方提供

新竹市一名60餘歲街友長期繭居在火車站前騎樓下，近期相關單位關懷訪視並接獲路過民眾及店家通報，該名個案有潑灑便當廚餘、屎尿等脫序行為，東門派出所員警獲報到場，同新竹市社會處、國軍醫院新竹分院精神科醫師現場評估，決議送醫並收容，員警最後向對方喊話「大哥！抽一支菸認識一下啦」，一小動作化解僵局，完成任務。

東門派出所於日前接獲系統報案，有一名精神困擾的民眾須協助送醫，警員施威丞、李昱辰獲報後到場查看，經現場社會處人員、精神科醫師告知，該名個案近期有精神異常、持屎尿及廚餘攻擊路人，請警方協助消防局將個案強制送醫，但個案有攻擊行為通報在案，相關人員臉上透露出不安遲遲不敢靠近，個案也蜷縮在騎樓牆角警戒的望向處理人員。

警方說，在場精神科醫師告知員警與消防員處理時必須注意安全，為避免衝突衍生可能造成傷害，建議能否使用「溫和」方式解決。

於是，在場員警靈機一動到附近超商買了一包菸，和消防員一同向該名個案搭話，「大哥！抽一支菸認識一下啦」，該名個案看見員警親切遞上香菸，立即卸下心防並收斂戒懼的表情，配合警方與消防人員上救護車就醫，現場店家及民眾對警方的作為紛表讚許，警方的機智應對，成功化解了一次警民衝突。

市政指出，市府關懷街友的行動從不間斷，社會處聯合警察局、環保局、公園及觀光區設施管理維護中心、以及竹安公益慈善協會等民間單位，針對街友聚集處進行關懷訪視，並兼顧市容的維護，訪視團隊定期於地下道、東門城以及護城河等街友聚集地進行輔導慰問，同時有環保局配合巡查，確保整體環境保持清潔，落實關懷街友生活需求，並維持市容的整潔與美觀。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康