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攀奇萊東稜1男山友失去呼吸心跳 大雪阻路救援困難重重

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

17人攀登太魯閣國家公園內的奇萊東稜，其中1名山友在驚嘆池附近突然出狀況，失去呼吸心跳。圖／太管處提供
17人攀登太魯閣國家公園內的奇萊東稜，其中1名山友在驚嘆池附近突然出狀況，失去呼吸心跳。圖／太管處提供

一支17人登山隊攀登奇萊東稜，其中一人在驚嘆池附近稜線被發現失去呼吸心跳，因山區下雪天氣惡劣，同行16人赴磐石中峰山屋避難並求救，身上糧食只能撐到明天，花蓮縣消防局組成8人地面部隊上山救援，積雪深達30公分步步艱辛，另請求黑鷹直升機支援，待天候轉佳即刻出動。

花蓮縣消防局第一大隊17日上午10時許接獲通報，指一支17人登山隊攀登奇萊東稜，其中一名男性山友失去呼吸心跳，因當時天氣轉壞下雪，同行隊友無法搬移，一行人轉往附近磐石中峰的山屋避難，並向外求援。

據了解，這名山友姓李，58歲。同行山友向消防局表示，事發前一段時間沒看到李男，後來大家到處找人，才在驚嘆池附近稜線上看到他倒地，已失去呼吸心跳。

消防局第一大隊大隊長林武正說，獲報後即派出8人從地面前往搜救，也協請空勤總隊支援黑鷹直升機，但這兩天山區下雪，直升機無法出動。

在正常狀況下，從地面到傷者所在地估算約需9到10小時，但因大雪封路，積雪達30公分，且奇萊東稜這段是陡坡，原本難度就很高，救難人員步步艱辛，今天上午已抵達成功山屋，估計還有6公里路程。

林武正說，16人目前在山屋內避難，回報身上糧食可以撐到明天，目前除了地面部隊持續挺進，也希望天氣轉晴或是至少雲層散去打開雲洞，讓黑鷹直升機可以趕往救援。

磐石中峰山屋。圖／資料照片、太管處提供
磐石中峰山屋。圖／資料照片、太管處提供

山友 黑鷹直升機

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