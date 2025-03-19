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影／失聯移工身背2條通 騎車被盤查...下一秒戴安全帽狂奔

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

徐姓男子是失聯移工，日前在北市中山區林森北路因騎車忽快忽慢遭盤查，他假意配合，孰料停車後拔腿狂奔，跑了數百公尺，在大樓樓梯因「無路可走」被查獲。他起初還用假證件矇混，員警把他帶回派出所發現他不僅是失聯移工，還是一名通緝犯，依法逮捕解送歸案。

中山警方12日凌晨2點多在路上巡邏，見林森北路上機車騎士徐男（25歲）因忽快忽慢行跡怪異，上前攔查，他見狀靠邊停車，沒想到下一秒連安全帽都沒有脫，直接跑給警察追。

警方見狀在後頭緊追，追了數百公尺、約5分鐘，最後在天津街某大樓樓梯堵到他，他不願做困獸之鬥坦然就逮，員警問「跑什麼跑？」他含糊交待不清，警問「有沒有身分？」他掏出一張假證件，員警感覺不對追問，並把他帶回派出所查證身分。

警方一查不得了，他不僅是越南籍失聯移工，還是士林地檢署的詐欺通緝犯、新北地檢署的侵占通緝犯，身背2條通緝逾3個月，依法逮捕解送歸案，同時通知台北市專勤隊。

中山警方呼籲，失聯移工因無合法工作途徑，易被不法集團利用從事犯罪行為，造成社會安全危害，警方對於非法移工問題，將持續加強查緝，全力維護社會治安。

越南籍失聯移工徐姓男子，日前因騎車左右搖晃遭盤查，孰料他「棄車逃逸」，最終在大樓樓梯被員警逮獲。記者翁至成／翻攝
越南籍失聯移工徐姓男子，日前因騎車左右搖晃遭盤查，孰料他「棄車逃逸」，最終在大樓樓梯被員警逮獲。記者翁至成／翻攝

北市 失聯移工 通緝

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