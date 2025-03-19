嘉明湖步道76歲山友突癱軟 消防員冒低溫救下山

台東嘉明湖步道昨天溫度降至攝氏零度，76歲山友經過向陽山屋後忽感身體不適、雙腳無力，林保署山屋清潔員幫忙下撤至向陽山屋，今天上午由台東縣消防局人員接駁下山。

強烈冷氣團或寒流來襲，昨日位於海拔3000公尺以上的嘉明湖步道溫度降至攝氏零度，甚至更低，且降下冰霰及飄雪，部分路段積雪約10公分。

台東縣消防局今天上午表示，19人登山團昨天下午1時許經過向陽山屋往嘉明湖挺進時，在步道6.8公里處，76歲林姓山友忽感體力不支，雙腳出現劇烈無力感，無法繼續前進，於是向消防局求援。

台東消防立即動員山域專勤隊展開緊急搜救行動，同時通知農業部林業及自然保育署台東分署的山屋管理員及清潔員協助，先將傷患移至向陽山屋。

山域專勤隊搜救人員於下午5時許抵達向陽山屋，檢查林姓傷患血氧濃度低至85%、脈搏106次/分，血壓偏低，給予保暖後，林姓傷患生命徵象穩定，並決定昨晚在山屋過夜。

台東縣消防局表示，今日上午7時許，救援人員與林姓傷患從向陽山屋出發，經過約2小時行程，成功將傷患安全帶回向陽遊樂區；林姓傷患表示，除腳痛外，整體狀況良好不需要就醫。

台東縣消防局提醒登山民眾，從事登山活動務必嚴謹評估，團進團出並做好完善準備，以因應山區多變環境，維護自身安全。