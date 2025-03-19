花蓮玉里鎮公廁連日遭破壞 公所報警揪不肖分子
花蓮玉里鎮民廣場的公廁，連日遭人蓄意破壞，鎮公所已報案協請警方追查，要揪出不肖分子以示懲戒。玉里警分局表示，將釐清毀損情形，並調閱監視器畫面追查何人所為法辦。
玉里鎮民廣場的台灣黑熊教育館旁設有公廁，其中2月12日男廁小便斗安裝隔板完成，清潔人員3月13日上午發現遭人破壞，鎮公所當天立即完成修復，豈料於14日上午再度發現被破壞，於是向玉里警分局報案，15日上午又發現公廁的垃圾桶被取走。
鎮公所表示，根據目擊者描述，是一群未成年的青少年所為。鎮長龔文俊表示，大家應發揮公德心，好好愛惜公物與珍惜公共資源；對破壞公物的行為不能姑息，而必須嚴懲，如果有目擊或發現公物被破壞情形，立即報警或與公所聯繫。
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