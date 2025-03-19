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澎湖馬公馬公市資源回收場火警 黑煙直竄天際搶救中
澎湖縣馬公市西文里一家資源回收場，今天上午10時許發生廢棄物火警，黑色濃煙直竄天際，附近居民抱怨「太臭了」也有人詢問鄰居「是在燒什麼」。消防局說，獲報後已出動9車19人前往現場，目前仍全力搶救中。
當地民眾表示，這一處資源回收場，上個月10日也發生大火，當時消防局投入10輛消防車，花了好幾個小時才把火撲滅。
澎湖消防局說，勤務人員到場後發現，現場貯存大量各類廢棄物，起火處為回收的廢棄紙類及廢棄機車，燃燒面積較大，勤務人員立即部署多條水線進行滅火作業，目前仍全力搶救中。
澎湖縣消防局表示，接獲報案後，立即派遣立即派遣第一大隊及馬公、澎南、白沙、湖西、西嶼等分隊，共計9車19人前往現場，由第一大隊大隊長陳正宜負責指揮搶救。
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