影／倒數完就衝…機車疑搶快被壓車底 網友：別為幾秒晚7天回家

昨日下午4時許，屏東縣潮州鎮台一線與光華路口發生一起交通事故，一輛機車疑似路口搶快闖紅燈，與一輛貨運曳引車在路口發碰撞，機車騎士骨折，所幸沒有生命危險，至於真正肇事原因仍待警方釐清。

警方調查，60歲林姓男子駕駛的營業貨運曳引車，載運鋼構物品沿台一線南向行駛，行經光華路口時，看到機車從右側橫越，急避左踩煞車，但仍發生碰撞，導致機車被卡在曳引車頭下，18歲蔡姓男機車騎士受傷。警方到場後酒測，雙方駕駛酒測值均為零。

貨車司機無礙，機車騎士雙手、雙腳及頭部多處擦挫傷、鎖骨骨折，經救護人員送醫治療，無生命危險，至於事故原因仍待警方調查。據了解，該路口今年來已發生3起車禍。

有民眾表示，此處紅綠燈秒數倒數結束後不會馬上變綠燈，有些人看讀秒結束後就前進了，不少都險些釀成車禍，之前也有小貨車被大貨車撞到，希望號誌問題能改善。也有民眾表示，通過路口時還是要看清楚號誌，不要為了搶快幾秒晚7天回家。