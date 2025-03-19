聽新聞
0:00 / 0:00
影／驚悚畫面曝！公車夾傷乘客「車底拖行10公尺」 沒等警來逕開走
周姓女子前天晚上在台北車站外要搭公車，孰料公車朱姓女司機沒注意有人沒上車，關上後車門時夾到周女的外套，導致周女整個人被夾在公車外拖行地面十多公尺，路人見狀幫忙攔下並報警。誇張的是，肇事朱女沒有等警察到場，逕自駛離載客，警方事後通知朱女到案說明，她卻說，「看她沒事才離開」。
監視器畫面曝光，只見周女被拖行模樣十分狼狽且驚悚，司機還渾然不知，一度加速要向外駛離公車站，公車站旁十餘名民眾見狀紛紛追上前制止，公車這才煞車詢問狀況；周女被拖行距離推估約10至20公尺。
轄區中正一警方17日晚上8點多獲報，忠孝西路一段捷運M5出入口前公車停靠區有人遭公車拖行，趕抵後雙方都不見，詢問目擊民眾得知，公車駕駛逕自開車離去，而傷者周女（38歲）則是自行至台大醫院救治。
警方緊急調閱監視器畫面發現「不得了」、「嚇死人」，透過公車車牌通知三重客運涉案司機朱女（39歲）到案說明，孰料她電話沒接，隔天一早再透過客運公司才聯繫上。
朱女18日早上到案說明，警詢時供稱沒發現夾到人才沒有停車，員警問「為何逕自離去？」她竟說，「看到對方沒大礙，又往前走才離開」。
據了解，傷者周女經醫院救治，僅手、腳多處擦挫傷，沒有生命危險，事後可以正常上下班；整起事件，三重客運對此感到相當抱歉，已和傷者相約本周五和解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言