影／驚悚畫面曝！公車夾傷乘客「車底拖行10公尺」 沒等警來逕開走

台北車站外公車站，17日晚上發生驚悚民眾遭公車拖行意外，所幸傷者無大礙。記者翁至成／翻攝

周姓女子前天晚上在台北車站外要搭公車，孰料公車朱姓女司機沒注意有人沒上車，關上後車門時夾到周女的外套，導致周女整個人被夾在公車外拖行地面十多公尺，路人見狀幫忙攔下並報警。誇張的是，肇事朱女沒有等警察到場，逕自駛離載客，警方事後通知朱女到案說明，她卻說，「看她沒事才離開」。

監視器畫面曝光，只見周女被拖行模樣十分狼狽且驚悚，司機還渾然不知，一度加速要向外駛離公車站，公車站旁十餘名民眾見狀紛紛追上前制止，公車這才煞車詢問狀況；周女被拖行距離推估約10至20公尺。

轄區中正一警方17日晚上8點多獲報，忠孝西路一段捷運M5出入口前公車停靠區有人遭公車拖行，趕抵後雙方都不見，詢問目擊民眾得知，公車駕駛逕自開車離去，而傷者周女（38歲）則是自行至台大醫院救治。

警方緊急調閱監視器畫面發現「不得了」、「嚇死人」，透過公車車牌通知三重客運涉案司機朱女（39歲）到案說明，孰料她電話沒接，隔天一早再透過客運公司才聯繫上。

朱女18日早上到案說明，警詢時供稱沒發現夾到人才沒有停車，員警問「為何逕自離去？」她竟說，「看到對方沒大礙，又往前走才離開」。

據了解，傷者周女經醫院救治，僅手、腳多處擦挫傷，沒有生命危險，事後可以正常上下班；整起事件，三重客運對此感到相當抱歉，已和傷者相約本周五和解。