台中母子逛誠品被當賊 市警局認有疏失今記「申誡處分」

台中市魏姓女子前天帶讀國小的兩名女兒前往誠品480百貨逛街，卻遭店家指控涉嫌竊盜，轄區六分局出動五警到場，質疑執勤過當，引發議論。台中市警局長李文章也向母女致歉，強調會依調查結果懲處。市警局今公布處分，對帶班人員記申誡2次、其餘警員申誡1次。

台中市警局指出，此案經調查，對於員警到場後續處理本案未能依程序釐清查明，引發爭議部分，執勤過程核有違失，帶班人員予以申誡2次、其餘員警申誡1次處分，另做成案例教育、要求員警遵守、改進。

市警局長李文章在案發後向外界說明，指帶回魏姓女士及2名女兒，造成魏女的困擾，感到非常抱歉與不捨，現場處理的人員有無疏失或過當，已指派督察人員調查，將依照調查結果懲處。

李文章也說，警察處理任何案件，抵達現場一定要先確認有無發生犯罪事實，才能進行事後程序，本案因現場人員沒有善盡這項程序，就做處理，這是市警局以後會改進的地方。