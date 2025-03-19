倒垃圾失聯…內湖失智翁逆向騎上永安橋 對撞無照重機女子不治

新北市五股區永安大橋凌晨發生死亡車禍，家住內湖的86歲失智老翁逆向騎上橋，與無照騎乘黃牌重機的24歲女子對撞，機車都嚴重撞損，女騎士右腳骨折。記者林昭彰／翻攝

新北市五股區永安大橋凌晨發生死亡車禍，家住內湖的86歲失智老翁逆向騎上橋，與無照騎乘黃牌重機的24歲女子對撞，2輛機車都嚴重撞損，老翁送醫不治，女騎士右腳骨折，家屬提告過失致死罪嫌。

初步了解，李姓老翁患有失智症，昨晚8時許從台北市內湖住家騎機車出門，跟家人說要去倒垃圾便沒有返回，家屬在附近四處找不到人，深夜11時許向內湖警分局港墘派出所報案協尋。

未料今天凌晨1時許，李姓老翁出現在與內湖相距約17公里的新北市五股更寮地區，且騎機車從二重疏洪道的4號越堤道逆向上匝道，一路騎到永安大橋。

從事服務業的24歲康姓女子騎乘向朋友借來的黃牌重機，下班返回新莊住家途中，在永安大橋上與老翁逆向騎乘的機車對撞。老翁當場失去生命徵象，送往市立三重醫院急救仍宣告不治，康女全身擦挫傷、右腳骨折送淡水馬偕醫院。

老翁家屬對康女提告過失致死罪嫌，警方且發現她根本沒有駕照，將依道路交通管理處罰條例第21條，處6千元以上2萬4千元以下罰鍰，把重機借給康女使用的男性友人，除開罰相同金額，並吊扣牌照1個月。