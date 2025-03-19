快訊

台中母子逛誠品被當賊 市警局認有疏失今記「申誡處分」

今急凍剩4度…還沒冷完？專家曝3月「最後一波」冷空氣時間

MLB／大谷翔平披上「金標聖衣」全大聯盟僅6人能穿

聽新聞
0:00 / 0:00

倒垃圾失聯…內湖失智翁逆向騎上永安橋 對撞無照重機女子不治

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區永安大橋凌晨發生死亡車禍，家住內湖的86歲失智老翁逆向騎上橋，與無照騎乘黃牌重機的24歲女子對撞，機車都嚴重撞損，女騎士右腳骨折。記者林昭彰／翻攝
新北市五股區永安大橋凌晨發生死亡車禍，家住內湖的86歲失智老翁逆向騎上橋，與無照騎乘黃牌重機的24歲女子對撞，機車都嚴重撞損，女騎士右腳骨折。記者林昭彰／翻攝

新北市五股區永安大橋凌晨發生死亡車禍，家住內湖的86歲失智老翁逆向騎上橋，與無照騎乘黃牌重機的24歲女子對撞，2輛機車都嚴重撞損，老翁送醫不治，女騎士右腳骨折，家屬提告過失致死罪嫌。

初步了解，李姓老翁患有失智症，昨晚8時許從台北市內湖住家騎機車出門，跟家人說要去倒垃圾便沒有返回，家屬在附近四處找不到人，深夜11時許向內湖警分局港墘派出所報案協尋。

未料今天凌晨1時許，李姓老翁出現在與內湖相距約17公里的新北市五股更寮地區，且騎機車從二重疏洪道的4號越堤道逆向上匝道，一路騎到永安大橋。

從事服務業的24歲康姓女子騎乘向朋友借來的黃牌重機，下班返回新莊住家途中，在永安大橋上與老翁逆向騎乘的機車對撞。老翁當場失去生命徵象，送往市立三重醫院急救仍宣告不治，康女全身擦挫傷、右腳骨折送淡水馬偕醫院。

老翁家屬對康女提告過失致死罪嫌，警方且發現她根本沒有駕照，將依道路交通管理處罰條例第21條，處6千元以上2萬4千元以下罰鍰，把重機借給康女使用的男性友人，除開罰相同金額，並吊扣牌照1個月。

新北市五股區永安大橋凌晨發生死亡車禍，家住內湖的86歲失智老翁逆向騎上橋，與無照騎乘黃牌重機的24歲女子對撞，機車都嚴重撞損。記者林昭彰／翻攝
新北市五股區永安大橋凌晨發生死亡車禍，家住內湖的86歲失智老翁逆向騎上橋，與無照騎乘黃牌重機的24歲女子對撞，機車都嚴重撞損。記者林昭彰／翻攝
新北市五股區永安大橋凌晨發生死亡車禍，家住內湖的86歲失智老翁逆向騎上橋，與無照騎乘黃牌重機的24歲女子對撞，老翁送醫不治。記者林昭彰／翻攝
新北市五股區永安大橋凌晨發生死亡車禍，家住內湖的86歲失智老翁逆向騎上橋，與無照騎乘黃牌重機的24歲女子對撞，老翁送醫不治。記者林昭彰／翻攝
新北市五股區永安大橋凌晨發生死亡車禍，家住內湖的86歲失智老翁逆向騎上橋，與無照騎乘黃牌重機的24歲女子對撞，機車嚴重撞損。記者林昭彰／翻攝
新北市五股區永安大橋凌晨發生死亡車禍，家住內湖的86歲失智老翁逆向騎上橋，與無照騎乘黃牌重機的24歲女子對撞，機車嚴重撞損。記者林昭彰／翻攝

內湖

延伸閱讀

苗栗台3線第一排重機噪音轟炸之苦 縣府雙管齊下紓緩

台南重機男違停買海鮮粥被開單 火大直衝派出所找主管理論

北市擬推大型重機共用車格2.0 全市12區都有

忘了回家路…老翁一騎車出門就騎到深夜 醫：5大習慣有效改善失智

相關新聞

影／驚悚畫面曝！公車夾傷乘客「車底拖行10公尺」 沒等警來逕開走

周姓女子前天晚上在台北車站外要搭公車，孰料公車朱姓女司機沒注意有人沒上車，關上後車門時夾到周女的外套，導致周女整個人被夾...

台中母子逛誠品被當賊 市警局認有疏失今記「申誡處分」

台中市魏姓女子前天帶讀國小的兩名女兒前往誠品480百貨逛街，卻遭店家指控涉嫌竊盜，轄區六分局出動五警到場，質疑執勤過當，...

三重身心障礙男童失聯2天 熱心小黃運匠載他去碧潭派出所

新北市三重區1名13歲身心障礙男童前天清晨離家失聯，家屬焦急四處尋找並向警方報案協尋，幸好今天凌晨有1個熱心的計程車司機...

倒垃圾失聯…內湖失智翁逆向騎上永安橋 對撞無照重機女子不治

新北市五股區永安大橋凌晨發生死亡車禍，家住內湖的86歲失智老翁逆向騎上橋，與無照騎乘黃牌重機的24歲女子對撞，2輛機車都...

澎湖馬公馬公市資源回收場火警 黑煙直竄天際搶救中

澎湖縣馬公市西文里一家資源回收場，今天上午10時許發生廢棄物火警，黑色濃煙直竄天際，附近居民抱怨「太臭了」也有人詢問鄰居...

影／倒數完就衝…機車疑搶快被壓車底 網友：別為幾秒晚7天回家

昨日下午4時許，屏東縣潮州鎮台一線與光華路口發生一起交通事故，一輛機車疑似路口搶快闖紅燈，與一輛貨運曳引車在路口發碰撞，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。