快訊

黃仁勳GTC演講說了什麼？九大重點一次看

「制服地圖」論文引發學倫討論 教部曾合辦活動掀爭議

新北大巨蛋最新設計圖曝光 劉和然：火車要開了

國1豐原段夫妻路肩鬧事 已違規最高可罰1200元

中央社／ 台中19日電

國道1號南向166公里（豐原路段），日前1名女子在路肩遭男子毆打，經查2人為夫妻，因爭執才在路肩吵架，雖無需警方協助，但2人已違反道交條例，最高可處新台幣1200元罰鍰。

國道1號南向166公里（豐原路段），日前發生有1名女子在路肩遭人毆打，只見身穿黑色上衣男子不斷動手打坐在地上的女子，女子用手護住頭部，身體蜷縮不斷顫抖，路過駕駛看見不可置信，將行車記錄器影片上傳臉書社團。

國道公路警察局第三公路警察大隊今天透過文字稿說明，民眾通報國道1號南向166公里處有一白色車輛停於外側路肩，車外有1名女子遭1名男子毆打，國道警察派遣巡邏警力前往查看，在國道1號南向170公里處攔停此車輛。員警詢問，2人稱是夫妻，因事情起爭執，才會在外側路肩爭吵，無須警方協助。

不過2人的行為卻已經觸法。國道警方指出，用路人在高速公路、快速公路人員擅自下車，依據高速公路及快速公路交通管制規則第22條，汽車行駛高速公路及快速公路，不得在指定場所以外的路段裝卸貨物或上下乘客。

另依據道路交通管理處罰條例第33條第3項，除前2項外，其他違反管制規定的行為，處駕駛人新台幣600元以上1200元以下罰鍰。警方後續將通知車主說明。

國道 警察 高速公路

延伸閱讀

國道1號嘉義路段今兩度車禍 大貨車衝上分隔島1人命危

清明連續假期 豐原地區代檢廠暫停驗車

歐爸帥警防詐上線 豐原警首創推動「防詐家庭醫生」

台中豐原滑輪溜冰賽近500人參賽 小選手全力衝刺

相關新聞

一場虛驚！林口女童失蹤近5小時 晚間開門才知原來早已到家

新北市林口東湖國小1年級女童今天下午4時許放學離校後失蹤，警調閱監視器發現女童獨自一人在街上行走疑似迷路，最後查看住家附...

不滿妻子被性騷 他率眾毆打對方命下跪、拍照公開PO網

林姓男子不滿蕭姓男子性騷妻子，找詹姓男子等人持球棒毆打蕭，命令蕭下跪寫自白書，拍照發送到臉書、IG以及爆料公社等社團；台...

台南入夜低溫細雨 婦人跨坐大橋護欄、94歲老婦馬路徘徊

近日受強烈大陸冷氣團持續影響，各地天氣寒冷，台南氣溫也溜滑梯轉低溫降雨；前晚吳姓婦人與丈夫吵架後，寒風中跨坐於觀海橋上，...

疑詐賭兩幫人衝突 桃園5人持刀棍苗栗砸場傷人被逮

苗栗市一處天九牌賭場今年3月6日疑詐賭起衝突，隔天桃園幫派分子分持刀棍到苗栗砸場打人，造成5人送醫，仍有2人住院，均無生...

台南安平區民宅深夜2樓竄火 1消防員搶救遭燒燙傷

今天清晨4時許，台南市安平區永華九街地上二層樓建築物二樓起火，消防局出動17車41人趕往救援，於4時34分獲報，4時52...

家長指托嬰中心疏於照護 女嬰趴地墊40分窒息 報檢方調查

新竹市東區一所在網路擁有五星評價的私立托嬰中心遭家長爆料，本月11日疑疏於照護，讓4個月大的女嬰趴在地墊上近40分鐘導致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。