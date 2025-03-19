台南入夜低溫細雨 婦人跨坐大橋護欄、94歲老婦馬路徘徊

近日受強烈大陸冷氣團持續影響，各地天氣寒冷，台南氣溫也溜滑梯轉低溫降雨；前晚吳姓婦人與丈夫吵架後，寒風中跨坐於觀海橋上，險象環生。94歲蔡姓老婦出門就忘了怎麼回家，昨天細雨中在馬路上徘徊，所幸警員均及時趕到，勸下吳婦、送蔡婦返家。

前天晚間7時許，台南市警第三分局接獲民眾報案，有一名女子騎車到觀海橋上，跨坐於大橋護欄，疑似心情不佳、頻頻哭泣；警員黃信忠、張浚騰趕往，經上前陪伴聊天，得知是43歲的吳姓婦人，因與丈夫吵架，負氣離家，來到橋邊，覺得多年為家庭付出很不值得。

員警不斷關懷慰問，擔心吳婦稍有不慎跌落橋下，在安撫她情緒過程慢慢靠近，瞬間趁隙合力將她抱到地面，通知119救護人員到場，將其送往永康區奇美醫院，並聯繫家屬至醫院陪同。分局呼籲，若有需要，勇敢求救並非弱者，可撥打衛福部安心專線1925（依舊愛我）諮詢。

另外，昨天清晨，台南市下起細雨，94歲蔡姓老婦出門就忘了怎麼回家，10時許她在中西區民生路上不斷徘徊，民眾通報轄區第二警分局，民權派出所警員鄭翔升、吳達義獲報到場；由於老婦疑似有失智情況，說不出住家在哪、也不清楚要去哪裡，相關資料一問三不知，答非所問。

警員安撫老婦情緒，查看她的包包，發現內有一本筆記本，裡面記載老婦女兒的電話，順利聯繫上人；由於老婦女兒正在上班，不知道母親又出門在外，無法趕到現場，警員請她放心，問明地址後，直接以巡邏車護送老婦返家。分局提醒，可協助為母親申請愛心手鍊。

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