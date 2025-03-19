疑詐賭兩幫人衝突 桃園5人持刀棍苗栗砸場傷人被逮

苗栗市一處賭場疑詐賭起衝突，警方循線逮捕5名桃園幫派分子分持刀棍砸場涉嫌傷人。圖／苗栗警察分局提供

苗栗市一處天九牌賭場今年3月6日疑詐賭起衝突，隔天桃園幫派分子分持刀棍到苗栗砸場打人，造成5人送醫，仍有2人住院，均無生命危險，苗栗警方循線逮捕潘姓男子為首的5人，全案依組織犯罪方向偵辦。

案發後，雙方人馬陸續在社群中，PO出3月6日、7日現場影像及照片，苗栗賭場指控詐賭的潘男（41歲）等人被脫光只剩內褲搜身，還有潘男率眾打人，受傷人員倒地血跡斑斑等全都露，苗栗警察分局今天強調嚴正執法，遏止聚眾打架歪風，對於涉案人員，已全面清查掌握主事者及相關共犯背景資料，釐清動機，並朝組織犯罪方向，報請檢察官指揮偵辦。

警方調查，潘男等5人6日到苗栗市日新街一處空屋天九牌賭場，場子懷疑出老千，威嚇其中4人全身脫至僅剩下內褲搜身，發現藏有天九牌，潘等人被毆，雙方和解600萬元，並表示回桃園籌錢，隔天再談判。

潘男7日凌晨共5車返回苗栗場子，20多人分持刀棍衝進賭場，砸場並毆打賭場人員，有人被打到頭破血流，潘男率眾離去，警方調閱監視器，當天在桃園市平鎮區一帶，逮捕潘男等5人，全案將依組織犯罪防制條例、傷害及妨害秩序等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。