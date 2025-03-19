一場虛驚！林口女童失蹤近5小時 晚間開門才知原來早已到家

新北市林口東湖國小1年級女童今天下午4時許放學離校後失蹤，警調閱監視器發現女童獨自一人在街上行走疑似迷路，最後查看住家附近監視器發現女童下午5時許已自行返回住家隨即反鎖家門，晚間10時許女童自行開門後才知女童早已平安回家。

新北市議員蔡淑君今天下午在臉書發文指出，東湖國小1名7歲小1女童下午4時走出校園，4時30分家長接不到小孩已報案，並公布女童穿著及家屬聯繫方式，麻煩網友協尋。

林口分局也證實傍晚接獲1名家長報案協尋，其就讀小學1年級的女兒於放學後獨自徒步往家裡方向走，卻遲遲未歸，警方獲報立即調閱監視器，發現女童放學後獨自1人往父親住家方向行走，途中因迷路在民有街周圍繞圈。因女童身上並無手機，無法使用基地台緊急定位，警方立即通報協尋，並將女童相關特徵轉報新北市警察局各分局協尋。