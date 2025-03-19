三重13歲男童走失1天 警籲各界協尋

中央社／ 新北18日電

近來天氣嚴寒，但三重有13歲男童17日外出疑迷路，1天多來音訊全無，親友在網路社群貼文求助網友幫忙，警方獲報也展開協尋並呼籲大家幫忙找人。

走失小孩的親友在臉書（Facebook）「三重蘆洲幫」社群貼文表示，這名男童在路上迷路了，目前已失蹤1天。

發文者表示，小孩身穿藍色薄長袖，灰色長褲，拖鞋，因為天氣很冷只穿這樣，身上沒錢吃飯，才發文麻煩三蘆的大家，若有看到疑似的小孩，麻煩通知警察到場協助確認。

三重分局今晚以訊息說明，警方於17日上午7時40分獲報，就立即啟動緊急協尋，持續擴大調閱監視畫面並派遣巡邏員警尋找，但仍未發現行跡。

警方表示，從獲報至今都積極協尋，全力尋找這名失蹤孩童，若有民眾發現有疑似迷失兒童，籲請盡速通知警方到場了解，讓走失兒童能回到溫暖的家。

三重 小孩

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