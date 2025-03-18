不滿妻子被性騷 他率眾毆打對方命下跪、拍照公開PO網

林姓男子不滿蕭姓男子性騷妻子，找詹姓男子等人持球棒毆打蕭，命令蕭下跪寫自白書，拍照發送到臉書、IG以及爆料公社等社團；台南地院審理時，林、詹辯稱蕭是自己下跪、自己要寫自白書、自己上網PO文，法官不予採信，依違反個人資料保護法各判刑5月。

判決書指出，林姓男子不滿蕭姓男子性騷擾妻子，2023年7月30日晚間11時許，邀集詹姓男子等約10名友人與蕭相約在台南市南區一間工廠旁鐵皮屋談判，蕭與巴姓、許姓友人到場；林認為蕭的態度不佳，要求蕭下跪、書寫自白書、交出手機。

蕭姓男子不願配合，林姓、詹姓男子分持球棒毆打蕭的手臂，林更戳蕭的臉，恫嚇「再不講會有更大的人把你載到山上關狗籠」，要蕭寫下姓名、身分證字號、電話、住址等個人資料；詹則要求蕭撥打電話給公司主管，並接過電話稱「要懲處蕭，將蕭開除」。

林姓男子再持鐵鎚作勢敲打蕭的手部，致蕭心生畏懼下跪、書寫自白書、交出手機及提供個人資料；林姓、詹姓男子再持蕭的手機登入蕭個人臉書及IG等社群帳號，發布蕭手持自白書下跪照片。

林用蕭的帳號發布貼文寫下「我本人7月30日於台南夜店Vibe摸了兩位女性的臀部各三次，最終警方調閱監視器有足夠證據，犯了性騷罪」、「本人在對方當事者這道歉寫昨晚性騷擾的悔過書，以上屬實、無開玩笑」，且將上開貼文內容設置成公開。

林再對蕭恫稱「貼文1年內不准移除，否則打斷你的手」，再持鐵鎚作勢敲打蕭，隨後林等人才揚長而去；案經蕭姓男子向轄區台南市警第六分局報案，警方將林等人傳喚到案，台南地檢署依違反個人資料保護法等提起公訴。

法院審理時，林姓、詹姓男子承認有分持球棒毆打蕭姓男子手臂，但矢口否認恐嚇、強制、妨害名譽、非法利用個人資料等犯行；林否認持球棒戳蕭的臉部，辯稱「我沒有要他跪下，是他主動跪下的，自白書也是他自己主動寫的」，也否認拿鐵鎚。

林姓男子辯稱，沒有要蕭交出姓名、身分證字號、電話、住址等資料，是蕭自己寫在自白書上；他也沒有說「再不講會有更大的人把你載到山上關狗籠」；臉書、IG發文是蕭自己拿手機發的，蕭還問他說發文內容可不可以，他沒有恐嚇不能移除貼文。

詹姓男子辯稱，個資法的部分是蕭自己寫在自白書上的，打電話給蕭的主管，也是蕭自己打電話給說他有犯性騷擾案件；他沒有在電話中跟主管說話，也沒有在電話中跟主管說把蕭開除，貼文的部分是蕭自己拿手機發文的。

被害人蕭姓男子證稱，他是遭一個雙手有刺青至上臂、右腳小腿有刺青、瘦高約175公分男子，及一位綽號叫小丹的男子毆打；起因是自己與2名女子在夜店有性騷擾糾紛，女子有對他提告。他接到電話，有人要談性騷擾的事，他就赴約前往。

蕭表示，後來就發生起訴書所記載的犯罪事實，臉書發文不只在個人臉書，還發到爆料公社、台南大小事等社團，並威脅他1年內不能刪除這4篇文章；林有問有無100萬元，他說沒有，林就要求寫悔過書。陪同蕭前往的巴姓友人也證實相關犯罪事實。

法院認為，林姓男子在警方詢問時稱「到工廠講和解部分講到後來，蕭的態度不是很有誠意而且也不好，所以我們才氣不過出手教訓他，最後和解不了了之，他們也就離開了」，指摘蕭在雙方談判時，態度不佳，因此才動手毆打蕭。

林在偵查中又稱，是蕭的朋友叫蕭下跪，蕭跪的時候嬉皮笑臉，還有點狡辯不承認；法院指出，林姓、詹姓男子相關供詞所辯悖離常情，顯是事後卸責及相互附和之詞，不足採信。

法院認定，林姓、詹姓男子觸犯刑法強制罪、傷害罪、恐嚇罪、散布文字圖畫誹謗罪及個人資料保護法第41條之非公務機關非法利用個人資料罪，屬一行為同時觸犯相關罪名，應從一重論以個資法第41條非公務機關非法利用個人資料罪。