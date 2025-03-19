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家長指托嬰中心疏於照護 女嬰趴地墊40分窒息 報檢方調查

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹報導

新竹市東區一所在網路擁有五星評價的私立托嬰中心遭家長爆料，本月11日疑疏於照護，讓4個月大的女嬰趴在地墊上近40分鐘導致窒息，送醫後還在加護病房觀察。業者回應，女嬰自行翻身後，並無異常，會配合相關調查。市府社會處已報請檢察官偵辦、釐清。

該名家長在臉書社團「新竹大小事」披露此事，表示事發後看監視器發現，該托嬰中心竟然讓一個才4月多月剛會翻身的嬰兒，趴在地墊上將近40分鐘，沒人理會；業者標榜不趴睡，學費也不便宜，不滿實質照護竟然如此，她很痛心、難過也很無助，希望孩子能撐下去。

托嬰中心回應，該名女嬰當天入園到事發約1小時左右，期間未進食，與老師互動後在遊戲墊上仰躺時是清醒狀態，自行翻身後都仍有活動，且周遭沒遮蔽物，也無溢吐奶或口鼻遮蔽情形。

托嬰中心說明，老師主動發現後因確認女嬰只有微弱心跳且呼叫無回應，立即急救並呼叫救護車。並表示女嬰在事發近幾日有服用藥物，心臟也有追蹤中的情形，園內未接收需特別照護的資訊與特殊用藥注意事項，會持續全力配合相關單位調查，並待司法釐清，也盼孩子健康平安。

市府社會處證實，11日事發當天接獲通報後立即進行調查程序，隔天也派社工陪同家長至托嬰中心查看監視器畫面，並提供法律扶助及心理諮商等相關資源。為確保調查周延，正進一步擴大檢視監視器畫面，釐清當天照顧情形與人力配置等，將秉持嚴謹態度釐清真相。

托嬰 監視器

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