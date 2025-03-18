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找到了！東湖國小女童放學失蹤6小時 晚間平安尋獲正返家

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找到了！東湖國小女童放學失蹤6小時 晚間平安尋獲正返家

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市林口東湖國小1年級女童，今天下午4時許放學後母親到校卻未接到人，校方調閱監視器發現女童獨自徒步離校後失蹤，女童母親立即報案。林口警調閱監視器發現女童獨自一人行走疑似迷路，晚間10時許證實女童已經平安尋獲。

新北市議員蔡淑君今天下午在臉書發文指出，東湖國小1名7歲小1女童下午4時走出校園，4時30分家長接不到小孩已報案，並公布女童穿著及家屬聯繫方式，麻煩網友協尋。

林口分局也證實傍晚接獲1名家長報案協尋，其就讀小學1年級的女兒於放學後獨自徒步往家裡方向走，卻遲遲未歸，警方獲報立即調閱監視器，發現女童獨自一人行走，疑似迷路未返回家中，立即通報各單位加強協尋，晚間10時許傳出女童已經平安尋獲，家長正趕抵帶回女童。

監視器拍下女童離校後獨自行走畫面。記者黃子騰／翻攝
監視器拍下女童離校後獨自行走畫面。記者黃子騰／翻攝

失蹤 女童 林口 監視器 蔡淑君

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