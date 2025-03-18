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三重女騎機車皮帶突斷裂急停 後方4機車煞不住撞一團
新北市39歲陳女晚間7時許騎機車行經三重區重新堤外道時，機車皮帶斷裂急煞，後方38歲吳女跟著急煞，造成26歲張男、29歲陳男、36歲李女等機車陸續追撞，4人身體均有多處擦挫傷，送醫後已無大礙。車禍確切肇責歸屬仍待調查。
據了解，三重分局今天晚間7點7分接獲民眾通報，在三重區重新堤外道路往新莊方向8K+500處發生追撞車禍。警方趕抵現場經調查39歲陳女騎機車行經該處時，因機車皮帶斷裂而急煞，後方騎士27歲嚴男見狀緊急煞停未釀事故。
但嚴男後方38歲吳姓女騎士煞停後，與後方同向26歲張男、29歲陳男、36歲李女等共4輛機車撞成一團，4人身體均多處擦挫傷送醫治療無大礙。警方經酒測後酒測值均為0，因現場並無監視器影像，確切肇事責任尚待調查釐清。
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