搶救福興宮太平媽13萬人FB粉專 警民合力60小時救回管理權

雲林縣西螺福興宮太平媽的粉專3月10日深夜遭到境外帳號攻擊，廟方管理權限被不法份子移除，引起一片譁然，廟方報案，刑事局等單位共同參與，歷經約60小時，終於順利救回管理權限。

福興宮發現粉專出問題即向雲林縣警察局報案，警方成立專案小組展開偵查，包括刑事局刑事資訊科股長吳宗澤與偵二大隊偵查員吳曜臣也參與，聯合雲林刑大隊長楊承璋率同科偵隊分隊長林益生等人到廟蒐證，積極與Meta公司聯繫，期能以最快速的時間取回太平媽粉專管理權限。

同時，多個臉書用戶也自主性在「宗教爆報」、「西螺囝仔(Xiluo)」、「西螺人(讚)出來」、「北中南廟會活動區」等社團與廟方志工發起「協助西螺媽祖太平媽」行動，一起向臉書公司提出太平媽粉專的帳號被冒用；「宮廟小編阿樺」與「鴨母寮永天宮」粉專也製作圖卡或轉發限動，廣傳太平媽祖的粉專被盜用之事。

經警方與各網友粉專及媒體共同努力，太平媽粉專終在13日恢復正常管理，讓即將到來的大甲媽祖進香與媽祖誕辰祝壽活動得以如期宣傳。