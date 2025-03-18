搶救福興宮太平媽13萬人FB粉專 警民合力60小時救回管理權
雲林縣西螺福興宮太平媽的粉專3月10日深夜遭到境外帳號攻擊，廟方管理權限被不法份子移除，引起一片譁然，廟方報案，刑事局等單位共同參與，歷經約60小時，終於順利救回管理權限。
福興宮發現粉專出問題即向雲林縣警察局報案，警方成立專案小組展開偵查，包括刑事局刑事資訊科股長吳宗澤與偵二大隊偵查員吳曜臣也參與，聯合雲林刑大隊長楊承璋率同科偵隊分隊長林益生等人到廟蒐證，積極與Meta公司聯繫，期能以最快速的時間取回太平媽粉專管理權限。
同時，多個臉書用戶也自主性在「宗教爆報」、「西螺囝仔(Xiluo)」、「西螺人(讚)出來」、「北中南廟會活動區」等社團與廟方志工發起「協助西螺媽祖太平媽」行動，一起向臉書公司提出太平媽粉專的帳號被冒用；「宮廟小編阿樺」與「鴨母寮永天宮」粉專也製作圖卡或轉發限動，廣傳太平媽祖的粉專被盜用之事。
經警方與各網友粉專及媒體共同努力，太平媽粉專終在13日恢復正常管理，讓即將到來的大甲媽祖進香與媽祖誕辰祝壽活動得以如期宣傳。
福興宮董事長楊文鐘今天致贈加菜金與太平媽神助攻戰隊公仔禮盒感謝警方協助。楊文鐘表示，福興宮用心經營社群，不論各地進香團、民間社團來訪，或文化祭、重要慶典皆會排定發文，已具指標性網路聲量，竟成駭客攻擊對象，未來將加強資安。
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