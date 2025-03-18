妻異物卡喉難呼吸！他衝派出所求援 警雨夜火速護送就醫
桃園市龜山區一名鄧姓男子昨深夜衝進派出所求助，稱車上妻子因異物卡在喉嚨呼吸困難，必須趕往林口長庚醫院，警方研判情勢急迫，當機立斷讓員警開著巡邏車搭載2人送醫，約30分鐘路程僅花10分鐘就抵達，所幸鄧男妻子經救治無大礙，感謝警方積極熱心幫忙。
39歲鄧姓男子昨晚11時許衝進龜山派出所，滿面驚慌稱其妻子在服用藥物時，藥丸卡在呼吸道，駕車至鄰近醫院急診求助，對方卻稱無耳鼻喉科醫師，須請民眾至林口長庚醫院就醫，鄧男見妻子的呼吸愈來愈困難，深怕等待救護車到來恐耽誤更多時間，急忙就近求助派出所，希望警方協助。
警方聽聞事態緊急，評估深夜視線不佳又天雨路滑，至林口長庚醫院途中忠義路段又多處施工，當機立斷讓夫妻倆搭巡邏車，路途沿線開啟警示燈及警鳴器護送至林口長庚醫院，僅10分鐘就平安抵達急診室，經醫護人員接手後妻子沒有大礙，鄧男頻向警方致謝，大讚警方處事的果斷及同理心。
龜山派出所副所長黃玉婷表示，接獲民眾緊急救護案件需敏銳判斷當下情勢、不推諉積極協處，也肯定員警護送民眾時一路均速穩定，盡到確保民眾及用路人安全的責任，最後順利完成任務，也對鄧男妻子平安無事感到相當欣慰。
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