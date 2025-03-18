台中警連2波酒駕大執法 取締144件、送辦57人

台中市發生無照酒駕撞死男大生後，連續2波酒駕大執法，警方今天表示，共取締144件，移送法辦57人，其中還包括酒駕累犯27人，顯見仍有少數民眾心存僥倖。

台中市日前發生男大生遭無照酒駕男子闖紅燈撞死後，市警察局於10日起到12日第1波連續3天展開取締酒駕大執法，並接續於15日到16日進行2天的第2波取締酒駕執法勤務。

市警局交通警察大隊統計，連續2波的強勢執法，總共取締酒後駕車144件，移送法辦57人，其中還包括酒駕累犯27人，顯見仍有少數民眾心存僥倖，挑戰警方取締酒駕的執法決心。

為保障民眾交通安全，市警局指出，採取「精準執法」方式，針對易酒駕地點及易發生酒駕事故路段，每月不定期編排數次全市同步取締酒駕專案勤務，實施多點全面式攔檢，強化執法力道，期能有效嚇阻心存僥倖的民眾，提升市民法治觀念，讓「酒駕零容忍」成為全民共識。

在行人交通安全方面，警方說，對於行人密集區域加強取締車不停讓行人等違規，並加強針對高齡者實施宣導作為，以建立行人友善交通環境，提升行人安全。

針對大型車輛也將加強執法，警方強調，因大型車輛車身龐大、視線死角多，行駛過程中，易對行人、機車及小型車輛造成危害。一旦發生交通事故，後果均不堪設想。警方對於大型車輛將加強稽查，以確保駕駛人遵守交通法規。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康