影／長期無業遭海外求職詐騙 家人報案航警即時攔阻

「我兒子好像被海外求職詐騙了！」台中市一名張姓男子不顧家人反對，本月13日持機票準備從桃機前往曼谷，張男父親擔心兒子遭到詐騙便報警求助，航警局員警透過家人提供的線索尋獲張男，經警方持續勸說並提供詐騙案例後，張男才放棄行程，由家人帶回。

航空警察局刑事警察大隊偵一隊隊長李維佳表示，航警局於本月13日接獲報案，一名張姓男子疑似遭詐騙出境，警方在桃園國際機場第一航廈報到櫃檯尋獲該張姓民眾。張男面對警方詢問不願多說，只說是要前往泰國曼谷找友人遊玩，對於其他出國細節不願多說。

經警方持續追問，張男才坦承長期無工作及收入，透過社群媒體IG看到海外求職廣告，認為可以出國旅遊又能賺錢，對方還提供食宿及免費機票便應徵前往，但對於實際工作內容及期程均不了解，而且機票是由不認識的介紹人代為付款，警方隨即聯繫家屬動之以情，並提供多項海外求職詐騙案例，張男才取消出國行程。