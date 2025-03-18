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影／長期無業遭海外求職詐騙 家人報案航警即時攔阻

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

「我兒子好像被海外求職詐騙了！」台中市一名張姓男子不顧家人反對，本月13日持機票準備從桃機前往曼谷，張男父親擔心兒子遭到詐騙便報警求助，航警局員警透過家人提供的線索尋獲張男，經警方持續勸說並提供詐騙案例後，張男才放棄行程，由家人帶回。

航空警察局刑事警察大隊偵一隊隊長李維佳表示，航警局於本月13日接獲報案，一名張姓男子疑似遭詐騙出境，警方在桃園國際機場第一航廈報到櫃檯尋獲該張姓民眾。張男面對警方詢問不願多說，只說是要前往泰國曼谷找友人遊玩，對於其他出國細節不願多說。

經警方持續追問，張男才坦承長期無工作及收入，透過社群媒體IG看到海外求職廣告，認為可以出國旅遊又能賺錢，對方還提供食宿及免費機票便應徵前往，但對於實際工作內容及期程均不了解，而且機票是由不認識的介紹人代為付款，警方隨即聯繫家屬動之以情，並提供多項海外求職詐騙案例，張男才取消出國行程。

航警強調，對於相關情資後續仍將持續追查，同時也呼籲國人，切勿輕信不明廣告宣稱東南亞地區海外高薪工作及包吃、包住等話術；國人務必提高警覺，確實查核訊息來源及內容真偽，以免遭騙受困海外，不僅可能喪失人身自由，危及個人安全，更須付出大筆金錢贖身，實得不償失。

張姓民眾長期無業遭到海外求職詐騙，航警局員警及時攔阻，交由家人帶回。圖／航警局提供
張姓民眾長期無業遭到海外求職詐騙，航警局員警及時攔阻，交由家人帶回。圖／航警局提供

出國旅遊 詐騙

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