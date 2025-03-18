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台中知名百貨連2人墜樓…同地點同樓層 居民質疑不安全

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西區知名百貨商場在今天下午3時許，傳出墜樓案件，消防局獲報到場時，年約23歲的女子已倒臥商場一樓人行道，明顯死亡，警方已查出女子身分，聯絡家屬查明死因，不過該商場在上月底才傳男子墜樓案，墜落樓層、位置鄰近，附近居民質疑「業者後續為何未做好相關防範、阻絕設施」。

經查，墜落的女死者年約23歲，案發前從商場11樓墜落，倒臥在西區館前路的人行道，救護車到場時，女子已明顯死亡，警方已查出女子身分，經調閱監視器、採證，初步排除外力介入，詳死因將報請檢察官相驗釐清。

此百貨商場在上月底已傳出年約40多歲男子墜落，墜落地點與此次意外地點相鄰，因該處是消費者、民眾往來通行的要道，近月連續發生2起墜落案件，恐也會造成往來通行民眾生命危害。

當地民眾質疑，商場業者在前次案發後，似無做好相關阻絕、防墜設施，讓意外再度發生，引發議論。

第一警分局長尤啓南呼籲民眾應重視生命安全，若有困難可尋求專業協助。警方將持續協助調查，確保後續處理妥善。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中市西區一間百貨商場今再傳出女子墜落意外。圖／讀者提供
台中市西區一間百貨商場今再傳出女子墜落意外。圖／讀者提供

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