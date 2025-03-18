台鐵員工酒後欲搭車 竟害2同事從樓梯摔落月台受傷送醫

台鐵員工喝醉鬧車站？一名酒醉台鐵員工昨晚間欲在台北車站搭車，由於酒意甚重無法正常行走，台鐵保全和嚮導協助攙扶，卻因重心不穩導致3人從東剪樓梯跌落，造成嚮導右腳腳傷、保全雙膝撞傷，2人均轉送台大醫院，台鐵公司表示，經檢查後，2人目前已返家休息，後續站長也會前往關懷致意。

有民眾拍下影片指出，台鐵昨晚約9時26分，一名酒醉旅客從台北車站東剪入口進站，該旅客進站時走人工通道，卻未出示車票，執勤的台鐵員工將其攔下，旅客起初不願配合，之後才拿出本公司識別證。

由於該旅客酒意甚重，無法正常行走，台鐵保全及嚮導協助攙扶該名旅客以免受傷，卻因重心不穩導致3人一起從東剪入口跌落月台層，從影片中可見，嚮導跌落月台後，在地上掙扎許久後才艱辛起身，且站起來後右腳一跛一跛，另一名保全則坐在一旁不動。

對此，台鐵公司回應，昨晚9時許，台鐵一名員工疑似結束餐敘後欲搭乘火車，但因酒意甚重，已無法正常行走，保全及車站嚮導同仁見狀立即上樓攙扶；該名旅客是刷卡經由自動驗票閘門進站，恐因未確實感應到卡片，機器顯示紅燈，執勤員工立即上前詢問，該旅客再次出示本公司員工識別證。