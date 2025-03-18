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通緝男闖紅燈逆向再蛇行躲警 逃無尾巷被逮再吃罰單

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名47歲黃姓男子因案被發布通緝，昨上午他騎機車轉彎沒打方向燈，遇到巡邏員警上前攔查，黃男因害怕通緝身分曝光，一路闖紅燈、逆向、行逃逸，最後因為逃到無尾巷遭警方壓制在地逮捕。

桃園警分局埔子派出所員警昨上午11時30分許外出巡邏，發現一名機車騎士轉彎時未依規定使用方向燈，立即示意請該騎士停車配合盤查，但該騎士立即加速逃逸，沿途闖紅燈、逆向行駛、蛇行等違規，嚴重影響民眾安全。

員警在後尾隨並呼叫支援，雙方追逐約4分鐘，該騎士疑因不熟悉路況竟跑進一條無尾巷，他見無路可逃將機車一丟拔腿狂奔，員警立即追上，在他爬上網牆前將人一把揪下來壓制在地，經查該名47歲黃姓男子因涉嫌竊盜及偽造文書案件遭發布通緝中，員警依法將其逮捕解送歸案，而危險駕駛、違規部分則將分別裁處。

桃園47歲黃姓男子因案被發布通緝，昨上午他騎車轉彎沒打方向燈遭攔查，一路闖紅燈、逆向、蛇行躲避員警，最後因逃到無尾巷遭壓制逮捕。記者周嘉茹／翻攝
桃園47歲黃姓男子因案被發布通緝，昨上午他騎車轉彎沒打方向燈遭攔查，一路闖紅燈、逆向、蛇行躲避員警，最後因逃到無尾巷遭壓制逮捕。記者周嘉茹／翻攝

通緝 闖紅燈

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