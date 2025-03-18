影／高雄騎士撞轎車丟2000元就逃 警方查辦肇事逃逸

高雄市大寮區1名機車騎士追撞轎車，後座載乘的乘客一度趴地不起，騎士丟了2000元給轎車上的女車主後便騎車逃離，令女車主傻眼。

高雄市警林園分局表示，遇上交通事故，應立即報案留在場等待警方處理，騎士雖留下2000元離去，仍屬於肇事逃逸。

林園警分局昨天傍晚5時40分許接獲報案，指大寮區鳳屏一路與忠孝路口發生車禍，警方立即派員前往處理，但是員警到場時，肇事的機車騎士已經逃離。

據了解，30歲的蘇姓女子駕駛轎車，在大寮區鳳屏一路停等紅燈，遭後方機車碰撞車尾，燈罩損毀。機車騎士與後座的乘客在撞車時人車倒地，後座乘客還一度趴地不起。

蘇女說對方在她打電話報警時，丟了2000元進來車內，就騎走了，令她傻眼，貼網說「這錢是在可憐誰？」。