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新北男開車途中引擎突冒煙 剛靠邊下車整輛車陷火海

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市28歲鄭男今天上午開車要去板橋上班，行經新莊區思源路時引擎不明因突然冒煙，鄭男趕緊停在路旁下車查看，火勢隨即開始竄燒，整輛車頓時陷入火海。消防人員到場迅速撲滅火勢，所幸並無人員受傷，未波及其他人車。起火原因仍待調查。

據了解，新北市消防局及新莊警方今天上午10時許接獲報案，在新莊區思源路有車輛起火燃燒。新北市消防局出動7輛各式消防車、13名消防員前往灌救，新莊警方也派遣6名警員到場管制交通，經消防人員灌救後火勢迅速熄滅。

鄭男向警、消表示要從龜山到板橋上班，行經思源路時發現右前引擎室內不明原因冒煙，下車察看後排氣管亦抖動冒煙，隨後車體前方開始起火。警方酒測後確認鄭男並無酒駕，起火原因正由火調人員調查中。

鄭男行經新莊區思源路時引擎室突然冒煙隨即起火。記者黃子騰／翻攝
鄭男行經新莊區思源路時引擎室突然冒煙隨即起火。記者黃子騰／翻攝
消防人員將火勢撲滅，但整輛車已付之一炬。記者黃子騰／翻攝
消防人員將火勢撲滅，但整輛車已付之一炬。記者黃子騰／翻攝
消防人員布設水線灌救。記者黃子騰／翻攝
消防人員布設水線灌救。記者黃子騰／翻攝

消防人員 消防員

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