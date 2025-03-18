新北男開車途中引擎突冒煙 剛靠邊下車整輛車陷火海

新北市28歲鄭男今天上午開車要去板橋上班，行經新莊區思源路時引擎不明因突然冒煙，鄭男趕緊停在路旁下車查看，火勢隨即開始竄燒，整輛車頓時陷入火海。消防人員到場迅速撲滅火勢，所幸並無人員受傷，未波及其他人車。起火原因仍待調查。

據了解，新北市消防局及新莊警方今天上午10時許接獲報案，在新莊區思源路有車輛起火燃燒。新北市消防局出動7輛各式消防車、13名消防員前往灌救，新莊警方也派遣6名警員到場管制交通，經消防人員灌救後火勢迅速熄滅。