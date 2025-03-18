美國阿公家成「垃圾山」 清出逾1噸垃圾AIT也來關心

北市一名78歲美國籍長者獨居在北投區，租屋處成垃圾山，生活難自理，引發外界關注。當地里長請房東找人清理，量大到分成2天處理，才終於看到地板瓷磚，北市環保局清潔隊後續協助清運，總共1噸垃圾、400公斤資收物；美國在台協會昨關心此事，預計本周前往訪視。

78歲美國籍男子領有台灣永久居留證，自述年輕時來台從事翻譯工作，退休後便獨居在湖山里租屋處。

湖山里長李秋霞說，老翁目前租屋處已住10多年，平時獨來獨往，拒絕他人關心，與外界互動並不多，家中堆滿垃圾。住宅屬於私人領域，老翁家中垃圾應由房東自行處理，房東後續找人清出來，她也有要求房東應使用專用垃圾袋打包，再請清潔隊協助載走。

由於垃圾量不少，房東安排2日進屋清理，才得以看到「地板」，櫃子、地上堆滿各式書籍，瓶瓶罐罐散落在地，還有沒喝完的飲料，屋內桌椅等家具全都報銷。現場出動最大型號120公升的垃圾袋，裝了一袋又一袋，數量相當驚人。

北市環保局長徐世勲表示，湖山里長李秋霞協助處理該位長者家中垃圾，也已請義工用專用垃圾袋協助打包完成，北投區清潔隊3月11日、14日接到里長通知協助載運後，均已處理完成。

「真的是滿滿一堆，量太大，清運不完，還分兩次去清。」徐世勲坦言，一般民宅為私人財產，環保局不能進入，需有里長、社會局、警方等相關人員會同，確保不是私人財產，此次是由里長先請義工幫忙打包垃圾進專用垃圾袋，清潔隊再做後續清運。

徐世勲說，環保局對於能為服務民眾都會全力去做，儘管有時候很想幫忙，卻又怕民眾誤解，例如清潔隊員看到資收個體戶搬運重物，主動想幫忙，對方會擔憂物品是否會被搶走。因此透過局處、里長等第三方角色陪同，環保局作為協助角色，會盡力將事情處理完善。

社會局表示，該名長者目前還在住院治療，美國在台協會昨天也有關心此事，預計本周由北投社福中心陪同協會代表訪視個案，如果個案有意願，也可協助返回美國。