投資100萬每月可獲利5萬 老翁見LINE群組有好康急提款險遭詐

李姓老翁相信「小婷交流學院」LINE投資群組內討論，跟著張老師投資100萬，每月可獲利5萬元；昨天他前往銀行提款，行員通報員警到場，警員耐心勸說這是詐騙集團一貫手法，並播放分局反詐騙宣導影片提到的情境，老翁才知被騙，放棄提款。

70歲李姓老翁日前透過網路社群加入「小婷交流學院」LINE投資群組，群組中每天都有群友PO文討論飆股爆賺及張老師教學投資，聲稱「穩賺不賠、保證獲利」的訊息，帳號內頭像不斷討論「跟著老師，實現夢想的最佳選擇」、「幸虧有離場，謝謝老師通知，現在股價掉下跌」。

李姓老翁觀看數日，看到群組內眾人你一言、我一語「這麼多年為家人操勞，自己賺到錢了，終於可以對自己好—點」、「感謝老師讓我離財富自由更近一步，賺到錢後，最想做的就是带家人去日本玩一趟」，昨天張老師更釋出「投資100萬元每月可獲利5萬元」的訊息。

李姓老翁決定投資，昨天中午1時許，他前往金華路一間銀行準備提領100萬元，行員擔心他遭到詐騙，通報台南市警第二分局海安派出所；警員洪正偉、黃順發到場，聽李說明，提醒網路上許多自稱股市名師宣傳投資股票可以高獲利，是詐團騙取財物的一貫手法。

員警耐心勸說，千萬不要相信來源不明的投資管道，否則100萬積蓄將再也拿不回來；員警也播放分局請藝人愛雅、網紅鬼鬼等拍攝的反詐騙宣導影片，老翁遇到的情況就是許多被害人的遭遇，老翁這才驚覺老本遭歹徒盯上，放棄提款，向員警道謝。