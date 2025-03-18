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新竹4月大女嬰趴睡窒息加護病房觀察 社會處保全證據報檢方偵辦

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導

新竹市一間網路五星評價的托嬰中心遭家長爆料，疑疏於照護，讓一名四個月大會翻身的女嬰趴在地墊上近40分鐘導致窒息，送醫後還在加護病房觀察，該名家長痛批，該托嬰中心標榜不趴睡，卻仍發生憾事，令她無法接受；市府社會處指出，當日接獲通報後立即進行調查程序，除保全監視器畫面外，也陳報新竹地檢署由檢察官指揮偵辦，釐清事件細節。

對此，該托嬰中心初步回應，坦承有這件事，整個工作團隊都很難過，也會配合調查。

社會處表示，竹市私立托嬰中心3月11日發生幼兒於受托期間送醫事件，當日接獲通報後立即進行調查程序，社會處隔日也派遣社工陪同家長至托嬰中心查看監視器畫面，並提供法律扶助及心理諮商等相關資源。

此外，社會處13日也派員稽查，並詳細檢視監視器畫面，持續釐清事發當日的照顧人力配置及幼兒出席情形。為確保調查的完整性，進一步擴大檢視監視器畫面範圍及時間，以全面掌握幼兒的受照顧狀況，確保調查周延。

社會處強調，對於幼兒在托育機構內發生重大醫療事件，深感不捨，也將秉持嚴謹態度，持續釐清事件真相，並期待幼童早日康復，順利度過難關。

該名家長在臉書社團「新竹大小事」發文，指她的四個月大女嬰因托育人員人為疏忽，導致趴睡窒息，目前仍在加護病房觀察中，情況相當不樂觀，事後看監視器才發現，該中心竟然讓一個才四個月多月剛會翻身的嬰兒，趴在地墊上將近40分鐘，沒人理會，試問誰會這樣對待及照顧小嬰兒？

家長說，該托嬰中心標榜不趴睡，學費還不便宜，實質的照護竟然如此，她很痛心，很難過也很無助，希望女嬰能撐下去，不要忘記呼吸，再懇請大家集氣！需要力量渡過難關。

該名家長在臉書社團「新竹大小事」發文，指她的四個月大女嬰因托育人員人為疏忽，導致趴睡窒息，目前仍在加護病房觀察中，情況相當不樂觀。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「新竹大小事」
該名家長在臉書社團「新竹大小事」發文，指她的四個月大女嬰因托育人員人為疏忽，導致趴睡窒息，目前仍在加護病房觀察中，情況相當不樂觀。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「新竹大小事」

托嬰 新竹 監視器

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