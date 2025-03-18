南投吊車吊掛鋼管過重翻落30公尺深山谷 司機重傷無呼吸心跳

南投縣名間鄉仁和村山坡地，今天上午吊車吊掛鋼管疑似過重，導致吊車連同司機翻落30公尺深山谷，消防人員攀降山坡，尋獲吊車司機將他拉上駁坎，但他傷勢嚴重陷入昏迷僅送醫搶救，事故原因正由警方進一步調查。

當地居民表示，事故地點位在仁和村山腳巷一處私人道路，疑似地主雇用吊車吊掛鋼管，作為道路基樁，但在作業時，吊車停放的駁坎落差好幾層樓，吊臂懸空在駁坎外，加上鋼管太重，反造成吊車連同翻過駁坎滾落山坡，司機未能及時跳車，也摔落山谷。

南投縣消防局10時40分接獲通報，立刻派人車搶救，以繩索攀降到30尺深山谷，找到吊車司機，但傷勢嚴重已經昏迷，消防人員以長背板將他固定後，拉上駁坎送醫急救。