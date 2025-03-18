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高雄暗夜街頭爭執 小黃乘客不滿運將口氣起衝突
高雄市三民區今天凌晨發生計程車司機與乘客糾紛，乘客不滿司機大呼小叫，涉嫌毆打司機，司機拿出甩棍揮舞，雙方都經警方依法查辦。
今天凌晨3時許，高雄市警三民一分局據報，三民區察哈爾街及山東街口發生糾紛，立即派員趕赴查處，發現計程車司機廖姓男子（47歲）衣服扣子被扯掉，露出胸、腹，手拿甩棍，與乘客賴姓男子（56歲）爭喋不休。
據了解，廖姓司機載酒後的賴男和另名乘客，到三民區察哈爾街及山東街口後，廖姓司機請他們下車，賴男疑因醉酒睡著，被叫醒後，認為司機口氣不佳，涉嫌揮拳打中司機頭部並拉扯司機衣服，雙方下車理論，廖姓司機自車內拿出甩棍揮舞。
員警趕到後，將雙方帶回派出所。廖姓司機自行就醫並驗傷，控告賴男傷害，警方將賴男移送法辦，但警方認為廖姓司機所持甩棍，是公告的警械，一般民眾不得持有，依違反社會秩序維護法「攜帶經主管機關公告查禁之器械」移送裁處，可處拘留3日或3萬元以下罰鍰。
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