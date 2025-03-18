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瘋追雪、夜衝合歡山…去年10月至今逾284車禍 最大肇因是它

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

合歡山武嶺是全台公路最高點，能追雪、觀星、看日出，成熱門景點，甚至常有車友揪團夜衝，導致沿線交通狀況也不少。南投警方統計，去年10月至今年2月共284起事故，三大肇事原因分別為不當駕駛、未注意車前狀態及恍神分心。

合歡山四季特色別具，春賞杜鵑、冬追雪，入夏涼爽，還能觀星、看日出，更因當地武嶺海拔3275公尺是全台公路最高點，並有觀景平台、武嶺亭等地標，成追雪同好、車友的必訪之地，更常因有人夜衝擠成菜市場，被笑稱是「武嶺早市」。

由於，合歡山不分平假日都能吸引大批遊客，但因上山道路狹窄蜿蜒，且山區天候不穩，常有突發性豪雨，甚至下雪霰，導致沿線交通狀況也不少，警方也為此針對去年10月至今年2月，合歡山聯外幹道台14線、台14甲線事故進行統計。

南投縣政府警察局交通警察隊統計，去年10月至今年2月，台14線埔霧公路、台14甲線合歡山公路共發生284起交通事故，導致3人死亡、94人受傷，其中又以人車高峰期的假日（周五至周日）發生率最高，占整體逾6成。

而從交通事故分析來看，主要肇事因素以「其他不當駕駛行為（如自撞、摔倒）」占80件最多，其次為「未注意車前狀態、未保持行車安全距離」43件，第3則為「恍神分心駕駛（含打瞌睡、疲勞駕駛）」共33件。

警方表示，根據研究，疲勞駕駛與酒駕同樣危險，駕駛若僅睡4小時便上路，發生車禍風險將增加10倍；疲勞駕駛可能導致視線模糊、反應遲鈍、注意力不集中等問題，嚴重影響行車安全，行駛於道路蜿蜒且海拔高的高山地區恐更加危險。

南投縣交通警察隊提醒，行車切勿疲勞駕駛，務必遵守交通規則、保持行車距離，過程中若感到疲憊，應立即尋找安全地點休息，以降低事故發生風險；此外，高山氣溫較低，應注意防寒保暖，更要注意天候狀況，若天候欠佳，非必要勿前往。

另，為確保行車安全，南投縣政府警察局表示，後續將加強山區道路的交通執法，針對嚴重超速、闖紅燈、逆向行駛、未禮讓行人、蛇行惡意逼車、未依規定轉彎、酒後駕車等7項重大違規加強取締，並建議民眾上山多搭乘接駁車或共乘為宜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

近日冷氣團發威，合歡山下三月雪霰，昨天不少車輛受困台14甲線水晶宮路段，警方馳援協助脫困。圖／仁愛警分局提供
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去年12月有民眾開車載友人夜衝合歡山，下山時疑疲勞駕駛，突跨越雙黃線逆向自撞對向房屋圍牆，幸3人傷勢輕微，也未波及他人。圖／民眾提供
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交通事故 南投縣 合歡山

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