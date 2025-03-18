劣！失聯移工昏迷遭丟包竹縣產業道路 農場主人涉遺棄

泰籍潘姓男子去年10月間在畜牧場工作時突倒地昏迷，魏姓雇主擔心潘的非法移工身分曝光，找姚姓運將夥同另名逃逸移工將潘丟在新埔鎮115縣道旁產業道路，再佯裝發現路倒報警，潘送醫不治，檢警循線逮獲魏等4人，今依遺棄罪偵結起訴，均求刑1年。

桃園地檢署說明，2024年10月19日下午3時10分，民眾報案指稱新竹縣新埔鎮115縣道20.5公里旁文水坑產業道路，有名泰籍男子口吐白沫、昏迷倒地，經警送往林口長庚醫院，仍於同月21日清晨5時餘不治，經清查為47歲泰籍潘姓逃逸移工，同年11月5日報請桃檢由檢察官邱郁淳相驗，由於潘男為不明原因路倒於人煙罕至的產業道路，請法醫擇期解剖釐清死因。

檢方同步指揮桃市大園警分局、新竹縣新埔警分局、雲林縣虎尾警分局、移民署桃園市及雲林縣專勤隊偵辦潘姓移工死亡案，經竹縣警方根據地緣關係，查訪發現潘男曾於路倒處附近的畜牧場工作，且同為失聯移工的同事31歲威沙諾事發後行蹤不明，檢方為查明事實，囑警向法院聲請科技偵查許可書，以M化車確認威沙諾所在位置後拘提到案。

泰男威沙諾供稱，潘男去年10月19日在魏姓雇主的畜牧場工作時，因不明原因倒地昏迷，魏及黃姓妻子畏懼非法僱用移工事件曝光會挨罰，不僅未打119叫救護車送醫，更不顧潘男性命垂危之際，先換掉潘穿的衣服，避免他人發現潘曾在牧場工作。

魏男再邀來69歲姚姓計程車運將，與威沙諾3人一同開車將潘載至畜牧場附近的文水坑產業道路丟包，約40餘分鐘後，由姚男佯裝路人報警「有人路倒」，魏則回到牧場與妻子將潘的所有衣物、手機等證物燒毀掩飾犯行。檢警陸續將魏男、黃女夫婦、姚姓運將拘提到案，複訊後，除姚男諭令以15萬元交保外，其餘3人向法院聲請羈押禁見獲准。

法醫解剖鑑定結果顯示，潘男生前因後枕部受傷導致顱內出血，進一步引發腦部腫脹、腦幹出血，最終因腦損傷併發肺炎而死亡。此外，潘本身罹患肝硬化，更增加死亡風險，研判潘男可能因肝昏迷突然倒地，頭部撞擊地面造成嚴重腦損傷，無法認定魏男等人的遺棄行為與潘男死亡間有直接因果關係，因此未構成遺棄致死罪。