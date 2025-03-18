洗錢2億詐騙集團主腦開跑車戴名錶 用虛擬貨幣騙假投資

高雄市檢警破獲詐騙集團，偽裝成虛擬貨幣商，涉以區塊鏈投資誘騙受害者買高價虛擬貨幣，再誘導被害人把虛擬貨幣轉移假投資，被害人的血汗錢不僅被騙，還被當成洗錢工具，讓詐團短短時間內竟洗錢2億餘元，詐團主腦開跑車、戴名錶，被害人卻遭騙得血本無歸。

檢警查出，過去詐騙集團的假投資詐騙手法都是由車手出面直接領取被害人的款項，但往往一但被抓，從車手有很高風險被往上追查，因此詐騙集團近來衍伸出新手法，利用虛擬貨幣交易製造詐騙金流斷點，企圖讓檢警無法追查。

檢警查到，詐騙集團設立「創造支付」 、 「亞洲區塊鏈」 、 「亞洲數位認證資產」等假的虛擬貨幣商，先騙被害人用高價買泰達幣等虛擬貨幣，再由車手出面領取款項，把虛擬貨幣交易給對方，但被害人確實也能買到虛擬貨幣，隨即詐騙集團即展開下一步詐騙行動。

當被害人收到虛擬貨幣後，原本以來能靠虛擬貨幣波段漲幅賺錢，卻落入詐騙集團另一個圈套，詐騙集團會引誘被害人要創造更高的投資報酬，騙被害人把虛擬貨幣轉移到詐團的假投資帳戶中，虛擬貨幣轉了一圈又回到詐騙集團手中。等被害人回過神來，不僅虛擬貨幣被騙走，連原先買虛擬貨幣投資的錢也已經回不來。

檢警指出，詐騙集團會利用此手法，就是鑽漏洞，因為車手出面取款，因為確實有將虛擬貨幣交易給被害人，因此一但被追查上門，車手往往都會主張有實際交易，沒有詐騙，以此製造斷點，讓警方無法繼續追查下去。

橋頭地檢署近日即破獲，詐騙集團利用此手法洗錢2億755萬餘元，橋頭地檢署指揮高雄市警察局刑事警察大隊蒐證，3月12日將10多名假虛擬貨幣商詐團成員拘提到案，還查扣到首腦開的保時捷電動車、沛納海名錶，還有大量台幣及外幣現金。