花蓮鳳林死亡車禍 小貨車「倒頭栽」水圳駕駛傷重不治

花蓮縣鳳林鎮今天發生死亡車禍，60歲許姓男子駕駛自小貨車，副駕駛為乘客林姓男子，行經鳳林鎮中正路二段472巷與無名路口時，與54歲黃姓女子駕駛自小客車發生碰撞，整輛貨車倒頭栽在路邊的水圳，造成許男傷勢嚴重，送醫搶救不治，林男鎖骨、肋骨骨折，黃女胸痛，皆在醫院治療中。

消防局第二大隊鳳林分隊指出，今天上午7時48分，獲報車禍救護案件，小貨車與自小客車發生交通事故，雙方3人受傷送醫；其中小貨車駕駛許男摔落路旁水圳，沒有生命跡象，經消防人員救出急救後，送鳳林榮民醫院搶救。

警方初步調查，許姓男子開小貨車載乘客林姓男子，沿中正路二段472巷西往東行駛，沒想到行經無名路口時，撞上南往北行駛的小客車。除了白色小客車車頭全毀外，疑似撞擊力道大，整輛貨車被擠壓卡在水圳裡，左前輪輪胎散落一旁，現場一片狼籍。