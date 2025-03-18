花蓮鳳林死亡車禍 小貨車「倒頭栽」水圳駕駛傷重不治
花蓮縣鳳林鎮今天發生死亡車禍，60歲許姓男子駕駛自小貨車，副駕駛為乘客林姓男子，行經鳳林鎮中正路二段472巷與無名路口時，與54歲黃姓女子駕駛自小客車發生碰撞，整輛貨車倒頭栽在路邊的水圳，造成許男傷勢嚴重，送醫搶救不治，林男鎖骨、肋骨骨折，黃女胸痛，皆在醫院治療中。
消防局第二大隊鳳林分隊指出，今天上午7時48分，獲報車禍救護案件，小貨車與自小客車發生交通事故，雙方3人受傷送醫；其中小貨車駕駛許男摔落路旁水圳，沒有生命跡象，經消防人員救出急救後，送鳳林榮民醫院搶救。
警方初步調查，許姓男子開小貨車載乘客林姓男子，沿中正路二段472巷西往東行駛，沒想到行經無名路口時，撞上南往北行駛的小客車。除了白色小客車車頭全毀外，疑似撞擊力道大，整輛貨車被擠壓卡在水圳裡，左前輪輪胎散落一旁，現場一片狼籍。
救護車將車禍3人送往鳳林榮民醫院急救，許男頭部受傷，搶救後今天上午9時7分宣告傷重不治，林男有鎖骨肋骨骨折、手腳擦挫傷，目前意識清醒，黃女則有胸悶、胸痛，目前意識清醒，皆在醫院治療中。該起車禍雙方駕照正常，有無酒駕待驗中，由於周邊沒有監視器，詳細車禍原因尚待警方調查釐清。
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