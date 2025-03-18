比特犬咬傷人遭控關說動保處 議員徐弘庭再發聲明：已採法律途徑

北市發生比特犬2度咬傷人被質疑有議員介入關說，網路上更傳出是北市議員徐弘庭，僅管徐本人已在臉書澄清未介入，還是有網友指控他。稍早，徐再度聲明強調已報警採法律途徑，呼籲造謠者自重，並懸賞若有看到造謠文章提供給他，他願分出求償的20%。

徐弘庭強調，自己並不認識飼主也未接受過有關比特犬隻陳情案件，希望動保處完整跟社會大眾交代兩次的比特犬傷人案件行政處理流程，以及是否有受到媒體報導指控的疑似關說。「如果有請立即公布！如果沒有請再次澄清！」

徐弘庭表示，由於自己與他同姓加上又在大安文山，昨天晚上開始不友善私訊就一直跳出來，他也逐一澄清，不過網路上還是有不理性網友，一直傳播不實訊息，今天一早已經報案處理。

徐弘庭表示，由於造謠實在太多，他也發出懸賞若有看到影射甚至直指他關說留言，只要私訊證據網址與帳號截圖給他，會分出求償的20%，他也po出一名指控他關說林先生，警告已被迫採取法律行動自證清白，「如果你是真人，請你迷途知返，如果你是公司操作的免洗帳號，願操作虛假帳號的相關人等不得好死！」