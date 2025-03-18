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新北4名7旬銀髮族爬塔曼山迷路 靠手機冷靜待援脫困

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

新北市一群遊客30人日前搭乘遊覽車，前往桃園市復興區上巴陵進行2天1夜賞櫻旅遊，次日一行人前往塔曼山登山，其中年齡7旬的3女1男共4人在途中落後迷路，十分焦急報案，消防局巴陵分隊今天上午表示，據報聯繫4人要求原地待救，搜救人員2小時救援，順利引導4人脫困，結束虛驚。

消防局第四大隊巴陵分隊表示，新北市遊客一行30人日前搭乘遊覽車，前往復興區進行2天1夜賞櫻旅遊，第1天到恩愛農場賞櫻、第2第前往桃園、新北交界塔曼山步道登山，其中年齡都逾70歲的3女1男，包括一對夫妻、另1男1女是朋友，雙方不認識，4人年紀大落後，走到登山步道1500公尺附近迷路。

4人幸好隨著旅遊團領隊登山，均攜帶足夠的食物、飲水、保暖裝備及手機，其中男子焦急用手機報案，旅遊團領隊發現4人走失也聯繫救援人員，巴陵分隊據報，聯繫到迷路4人，要求他們開啟手機和待在原地等候救援，搜救人員搜尋4 人座標，歷時2小時找到4人，消防員說，4人意識清楚、均未受傷，隨後引導4人與遊遊團會合安全下山。

巴陵分隊長林龍井表示，塔曼山標高2130公尺，山區林相茂密，素有台灣魔幻森林之稱，吸引不少遊客慕名登山，也常發生登山客不熟悉路況迷路事件，提醒登山客若迷途，遵循S.T.O.P.原則，停下來、留在原地、注意有無土石崩塌等危險、選擇適當地點避難及做好保暖待援措施。

新北市年逾7旬男女4人前往塔曼山登山途中迷路，消防搜救人員鎖定手機定位，花2小時救援脫困。圖／巴陵消防分隊提供
新北市年逾7旬男女4人前往塔曼山登山途中迷路，消防搜救人員鎖定手機定位，花2小時救援脫困。圖／巴陵消防分隊提供
新北市年逾7旬男女4人前往塔曼山登山途中迷路，消防搜救人員鎖定手機定位，花2小時救援脫困。圖／巴陵消防分隊提供
新北市年逾7旬男女4人前往塔曼山登山途中迷路，消防搜救人員鎖定手機定位，花2小時救援脫困。圖／巴陵消防分隊提供
新北市年逾7旬男女4人前往塔曼山登山途中迷路，消防搜救人員鎖定手機定位，花2小時救援脫困。圖／巴陵消防分隊提供
新北市年逾7旬男女4人前往塔曼山登山途中迷路，消防搜救人員鎖定手機定位，花2小時救援脫困。圖／巴陵消防分隊提供
新北市年逾7旬男女4人前往塔曼山登山途中迷路，消防搜救人員鎖定手機定位，花2小時救援脫困。圖／巴陵消防分隊提供
新北市年逾7旬男女4人前往塔曼山登山途中迷路，消防搜救人員鎖定手機定位，花2小時救援脫困。圖／巴陵消防分隊提供

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