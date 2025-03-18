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影／中壢男酒後撞人雙方起衝突互毆 警到場制伏

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

25歲陳姓男子今凌晨3時許，於桃園市中壢區大同路上酒後行走時不慎碰撞到30歲的施姓女子，導致施女同行友人29歲徐姓男子見狀後，與陳男發生口角進而互毆，雙方雖互不提告傷害，警方仍依社會秩序維護法帶回陳、徐2男裁罰。

陳男昨酒後不慎碰撞到施女，導致徐男不爽上前替施女討公道，雙方一言不合大打出手，更互相叫囂「怎麼樣」、「你在幹嘛」，警方獲報後立即上前約制並通報快打部隊到場，經了解，雙方互不認識，酒後出言不遜，所幸無明顯傷勢，雙方雖互不提告傷害，警方仍依社會秩序維護法帶回陳、徐2男裁罰。

中壢警分局長林鼎泰說，警方對於街頭聚眾鬥毆滋事等暴力事件零容忍，絕對從速從嚴偵辦，呼籲民眾理性飲酒平和溝通，勿因一時衝動致涉刑典。

25歲陳姓男子今凌晨3時許，於桃園市中壢區大同路上酒後行走時不慎碰撞到30歲的施姓女子，導致施女同行友人29歲徐姓男子見狀後，與陳男發生口角進而互毆。記者翁唯真／翻攝
25歲陳姓男子今凌晨3時許，於桃園市中壢區大同路上酒後行走時不慎碰撞到30歲的施姓女子，導致施女同行友人29歲徐姓男子見狀後，與陳男發生口角進而互毆。記者翁唯真／翻攝

中壢 提告 鬥毆

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