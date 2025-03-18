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高雄攤販占路做生意 竟移他人合法停車違規營業

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市三民區鼎新路傳統市場，攤販為做生意，移走停放路邊停車格的機車，遭檢舉占用停車格營業，警方對攤販開罰，不料，攤販認為遭附近鄰居檢舉，雙方發生糾紛。

高雄市警三民二分局表示，三民區鼎新路傳統市場，不是高雄市政府經濟發展局合法登記攤販路段，但是攤販擺攤已久，成為當地臨時市集，攤販占用道路擺攤，違反道路交通管理處罰條例，可處1200元至2400元罰鍰，並責令行為人即時停止並消除障礙。

據了解，3月14日警方接獲民眾報案，指鼎新路有攤販違規設攤占用停車格，員警到場查看，立即拍照並對攤販開出罰單。

3月16日警方再接獲鼎新路發生糾紛案，前往了解後，發現黃姓攤販因占用停車格營業，認為是附近住戶檢舉，到住戶家理論，雙方因此發生口角糾紛，員警勸告後，雙方才平息怒氣。

警方表示，移置他人停於停車格的機車雖未違法，但是，如果因而致他人機車違規受罰，或者將他人機車上鎖，車主仍可提告強制罪。

高雄攤販占路營業，竟為做生意移走他人停在停車格的機車，警方開罰。記者林保光／翻攝
高雄攤販占路營業，竟為做生意移走他人停在停車格的機車，警方開罰。記者林保光／翻攝
高雄攤販占路營業，竟為做生意移走他人停在停車格的機車，警方開罰。記者林保光／翻攝
高雄攤販占路營業，竟為做生意移走他人停在停車格的機車，警方開罰。記者林保光／翻攝

住戶 停車格 高雄市

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