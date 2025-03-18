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影／新北婦未打方向燈逕自左轉 警來不及閃遭擊落畫面曝光
新北市新莊分局37歲游姓警員，昨天傍晚騎警用機車欲前往查緝通緝犯，行經新莊區中港路與中安街口時，前方57歲唐女騎機車突然左轉，後方的游員閃避不及2車發生碰撞。游員手腳多處擦挫傷，唐女左側鎖骨骨折，車禍肇責歸屬正由警方調查中。
據了解，任職於新莊分局中港派出所的37歲游姓警員，昨天下午5時許因接獲通緝犯情資，游員於是騎乘警用機車並開啟警報器、警示燈欲前往現場查緝。當游男沿新莊區中港路往中華路方向行駛時，前方57歲唐女騎乘機車沿中港路欲左轉中安街，但唐女左轉時未打方向燈就逕自左轉，游員見狀為閃避唐女跨越雙黃線至對向車道，但仍閃避不及與唐女發生碰撞。
交通分隊警員及救護人員獲報趕抵，發現游員左膝、左踝擦挫傷、左肘挫傷，唐女則是左側鎖骨骨折，雙方酒測值均為0，意識清楚送往衛福部台北醫院治療。這起車禍事故已由交通分隊警員進行採證測繪，確切肇責歸屬仍待調查。
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