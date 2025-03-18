台中88歲婦人購物後忘記家在哪 東勢警查出地址護送回家
台中一名88歲婦人到超市購物後突然想不起家在哪裡，無法回家，在超市徘徊，店員關心詢問後通報東勢警方協助，員警透過警政電腦系統資料查出婦人地址護送她回到家時，員警在黑夜中牽著婦人的手，慢慢走進屋內，輕聲提醒她小心走。
東勢警分局東勢派出所本月11日晚上8時，接獲東勢區楓康超市報案稱店內有一位老婦人，購物後無法記起自己家的地址，在超市內徘徊許久，店員關懷並詢問婦人，她說不清自己到超市內購物後為何想不起家在哪裡。
警員謝郁琛、黃芷琳接獲報案到達現場，透過各種方式問出婦人姓名資料，透過警政資訊系統查詢確認她居住地址後，將婦人載回家，攙扶她進屋發現屋內沒人，以家中信件封面查看得知婦人其他家屬姓名，當晚10時聯繫到婦人女兒及外孫返家照顧，家屬急忙返家看到婦人平安無事，終於放下心中的大石頭，感謝所有幫忙的警察和店員。
東勢派出所長周信忠提醒，應多加注意家中長者動態，若家中有高齡長者，尤其患有失智或相關疾病者，需加強防範，可戴定位裝置或身分手環，協助掌握行蹤，降低意外發生的風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言