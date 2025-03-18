現役軍人開公務車路口迴轉 直行騎士遭撞噴飛昏迷

新北市25歲楊姓現役軍人昨天晚間駕駛軍用公務車，沿板橋區文化路行駛至介壽路口欲迴轉時，對向24歲賴男騎乘機車剛好行經，2車在路口發生碰撞。賴男人車倒地後又撞上一旁的公車。賴男意識不清目前仍在醫院急救中，車禍肇責歸屬仍待調查。

據了解，海山警分局昨天晚間8時許接獲報案，在板橋區文化路與介壽路口發生車禍。警方到場發現騎士24歲賴姓男子倒地意識不清，立即通報救護車將他送醫，目前仍在醫院救治中。