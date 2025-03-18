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現役軍人開公務車路口迴轉 直行騎士遭撞噴飛昏迷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市25歲楊姓現役軍人昨天晚間駕駛軍用公務車，沿板橋區文化路行駛至介壽路口欲迴轉時，對向24歲賴男騎乘機車剛好行經，2車在路口發生碰撞。賴男人車倒地後又撞上一旁的公車。賴男意識不清目前仍在醫院急救中，車禍肇責歸屬仍待調查。

據了解，海山警分局昨天晚間8時許接獲報案，在板橋區文化路與介壽路口發生車禍。警方到場發現騎士24歲賴姓男子倒地意識不清，立即通報救護車將他送醫，目前仍在醫院救治中。

警方調查發現，賴男騎乘機車行經文化路與介壽路口時，對向25歲楊姓現役軍人駕駛軍用公務車正要迴轉，2車就在路口發生碰撞。賴姓騎士人車倒地後機車還繼續滑行，撞上一旁由47歲雲男駕駛的公車左後車底才停下。3方酒測值均為0，警方已進行採證測繪，並調閱監視器釐清車禍肇責歸屬。

現役軍人楊男駕駛這輛軍用公務車迴轉時與騎士發生碰撞。記者黃子騰／翻攝
現役軍人楊男駕駛這輛軍用公務車迴轉時與騎士發生碰撞。記者黃子騰／翻攝
賴男騎乘的機車多處毀損。記者黃子騰／翻攝
賴男騎乘的機車多處毀損。記者黃子騰／翻攝
賴男與楊男駕駛的轎車（紅圈處）發生碰撞後，機車（藍圈處）再滑行卡在公車車底。記者黃子騰／翻攝
賴男與楊男駕駛的轎車（紅圈處）發生碰撞後，機車（藍圈處）再滑行卡在公車車底。記者黃子騰／翻攝

車禍 軍人

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