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現役軍人開公務車路口迴轉 直行騎士遭撞噴飛昏迷
新北市25歲楊姓現役軍人昨天晚間駕駛軍用公務車，沿板橋區文化路行駛至介壽路口欲迴轉時，對向24歲賴男騎乘機車剛好行經，2車在路口發生碰撞。賴男人車倒地後又撞上一旁的公車。賴男意識不清目前仍在醫院急救中，車禍肇責歸屬仍待調查。
據了解，海山警分局昨天晚間8時許接獲報案，在板橋區文化路與介壽路口發生車禍。警方到場發現騎士24歲賴姓男子倒地意識不清，立即通報救護車將他送醫，目前仍在醫院救治中。
警方調查發現，賴男騎乘機車行經文化路與介壽路口時，對向25歲楊姓現役軍人駕駛軍用公務車正要迴轉，2車就在路口發生碰撞。賴姓騎士人車倒地後機車還繼續滑行，撞上一旁由47歲雲男駕駛的公車左後車底才停下。3方酒測值均為0，警方已進行採證測繪，並調閱監視器釐清車禍肇責歸屬。
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