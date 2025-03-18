快訊

加薩戰火又起！以色列對哈瑪斯發動「停火以來最猛烈空襲」 至少20死

114學年繁星推薦放榜了！9點開放查詢 錄取考生名單這裡查

台積電開漲11元再現秒填息 台股早盤漲逾百點

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中男暗夜酒駕摔麻園頭溪 車摔成廢鐵命大沒事

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子在今天凌晨4時許，酒後開車，行經西區精誠路，衝撞人行道、撞破護欄後，掉落麻園頭溪大排，車輛翻覆變成廢鐵，警消搶救後，張有肋骨骨折，意識清楚，張因酒測值超標，警詢後將依公共危險罪送辦。

第一警分局在今天凌晨4時許獲報，位於西區精誠路上發生一起車輛衝破欄杆摔落麻園頭溪的交通事故。

經查，張姓男子（33歲）酒後開車，由大墩五街沿精誠路往五權西路方向行駛，行經右彎道時未能順利轉彎，撞上人行道及路樹後，衝破欄杆，摔落麻園頭溪。

張姓男子肋骨斷裂，身體多處擦挫傷，意識清楚，由救護車送往中山醫學大學附設醫院救護。

警方調查，張男酒測值超過法定標準值，涉嫌酒後駕車，全案後續蒐證後，交由鑑定單位或法院釐清肇事原因，依公共危險罪嫌移送偵辦。

第一警分局長尤啓南呼籲，用路人切勿酒後駕車，酒駕零容忍已是全民共識，警方將持續加強取締酒駕勤務，以確保用路人交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市張姓男子今天凌晨酒後開車，摔落麻園頭溪，車輛變成廢鐵。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子今天凌晨酒後開車，摔落麻園頭溪，車輛變成廢鐵。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子今天凌晨酒後開車，摔落麻園頭溪，車輛變成廢鐵。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子今天凌晨酒後開車，摔落麻園頭溪，車輛變成廢鐵。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子今天凌晨酒後開車，摔落麻園頭溪，車輛變成廢鐵。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子今天凌晨酒後開車，摔落麻園頭溪，車輛變成廢鐵。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子今天凌晨酒後開車，摔落麻園頭溪，車輛變成廢鐵。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子今天凌晨酒後開車，摔落麻園頭溪，車輛變成廢鐵。記者陳宏睿／翻攝

人行道 酒駕

延伸閱讀

影／台南警酒駕大執法5天取締107人 國立大學女生酒駕遭辦

影／無視告示！為探秘境 90人登山團爬欄杆硬闖北港溪峽谷

台南酒駕大執法 攔到國立女大生跟男友吵架喝酒上路

扯！酒駕男連撞1車13機車如打保齡球 1人傷車毀滿地殘

相關新聞

影／台中男暗夜酒駕摔麻園頭溪 車摔成廢鐵命大沒事

台中市張姓男子在今天凌晨4時許，酒後開車，行經西區精誠路，衝撞人行道、撞破護欄後，掉落麻園頭溪大排，車輛翻覆變成廢鐵，警...

準備下班驚見冒黑煙 社子島鐵皮倉庫起火員工急報案

北市社子島一處鐵皮倉庫今晚發生火災，警消到場時已全面燃燒，現場人員布4水線撲救，今晚近8時撲滅火勢，確認現場無人受困、傷...

母女被當賊遭警帶走 盧秀燕道歉

台中市魏姓母女3人15日到誠品480商場逛街，10歲女童被當成小偷，母女被請到派出所，引發譁然。台中市長盧秀燕、警察局長...

律師：未滿12歲 警不能強行帶回

母親帶兩名就讀小學女兒逛百貨商場，遭誤為竊賊，被員警請回派出所詢問。律師表示，未滿12歲兒童，員警不能強行帶回偵訊，面對...

浴缸水深20公分 3歲童疑溺斃

台中市三歲鄭姓男童前晚在住家浴室浴缸內溺水，送醫不治，男童當時與一歲妹妹在家由父親獨自照顧，檢察官昨訊後鄭男先請回，今解...

影／高雄2機車騎士相撞 1人頭受創護理系大學生路過急CPR

黃姓男子今晚6時30分許騎機車行經高市萬丹路左轉捷西路口時，當場和蔡姓男子的機車相撞，蔡男倒地昏迷，剛好從事居服員的輔英...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。