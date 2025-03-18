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影／台中男暗夜酒駕摔麻園頭溪 車摔成廢鐵命大沒事
台中市張姓男子在今天凌晨4時許，酒後開車，行經西區精誠路，衝撞人行道、撞破護欄後，掉落麻園頭溪大排，車輛翻覆變成廢鐵，警消搶救後，張有肋骨骨折，意識清楚，張因酒測值超標，警詢後將依公共危險罪送辦。
第一警分局在今天凌晨4時許獲報，位於西區精誠路上發生一起車輛衝破欄杆摔落麻園頭溪的交通事故。
經查，張姓男子（33歲）酒後開車，由大墩五街沿精誠路往五權西路方向行駛，行經右彎道時未能順利轉彎，撞上人行道及路樹後，衝破欄杆，摔落麻園頭溪。
張姓男子肋骨斷裂，身體多處擦挫傷，意識清楚，由救護車送往中山醫學大學附設醫院救護。
警方調查，張男酒測值超過法定標準值，涉嫌酒後駕車，全案後續蒐證後，交由鑑定單位或法院釐清肇事原因，依公共危險罪嫌移送偵辦。
第一警分局長尤啓南呼籲，用路人切勿酒後駕車，酒駕零容忍已是全民共識，警方將持續加強取締酒駕勤務，以確保用路人交通安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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