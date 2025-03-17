高雄2機車騎士相撞 1人頭受創護理系大學生路過急CPR

黃姓男子今晚6時30分許騎機車行經高市萬丹路左轉捷西路口時，當場和蔡姓男子的機車相撞，蔡男倒地昏迷，剛好從事居服員的輔英科大男大生路過，見蔡已無呼吸心跳，急替他CPR，直到救護員接手；男大生事後發文指驚魂未定，蔡因頭部受創，送醫命危。

一名從事居服員的輔英科大護理系男大生，今晚在Threads發文指，到現在還驚魂未定，路過看到有人趴在地上，馬上停車下看人，完全無意識沒有呼吸沒有心跳，馬上翻過來CPR，救護人員到場也是請他繼續按壓 一共壓力7、800下跑不掉，真的累死，AED顯示不用電擊，他直接壓到上救護車。希望可以把他救回來。

原來男大生路過車禍事故現場，見傷者倒地不起，隨即發揮所長，緊急替傷者施以CPR，讓網友稱讚「好人一生平安」、「學以致用」。

林園警分局指出，這起車禍事故發生於今晚6時29分許，當時22歲黃姓男子騎機車行經大寮區萬丹路欲左轉捷西路時，與萬丹路東往西方向行駛的23歲蔡姓男子的機車發生碰撞。