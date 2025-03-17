快訊

比特犬11天2度傷人 飼主找到了 飼主兒5點聲明曝光

高雄2機車騎士相撞 1人頭受創護理系大學生路過急CPR

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

黃姓男子今晚6時30分許騎機車行經高市萬丹路左轉捷西路口時，當場和蔡姓男子的機車相撞，蔡男倒地昏迷，剛好從事居服員的輔英科大男大生路過，見蔡已無呼吸心跳，急替他CPR，直到救護員接手；男大生事後發文指驚魂未定，蔡因頭部受創，送醫命危。

一名從事居服員的輔英科大護理系男大生，今晚在Threads發文指，到現在還驚魂未定，路過看到有人趴在地上，馬上停車下看人，完全無意識沒有呼吸沒有心跳，馬上翻過來CPR，救護人員到場也是請他繼續按壓 一共壓力7、800下跑不掉，真的累死，AED顯示不用電擊，他直接壓到上救護車。希望可以把他救回來。

原來男大生路過車禍事故現場，見傷者倒地不起，隨即發揮所長，緊急替傷者施以CPR，讓網友稱讚「好人一生平安」、「學以致用」。

林園警分局指出，這起車禍事故發生於今晚6時29分許，當時22歲黃姓男子騎機車行經大寮區萬丹路欲左轉捷西路時，與萬丹路東往西方向行駛的23歲蔡姓男子的機車發生碰撞。

蔡男頭部受創倒地，黃男則未受傷，警方獲報到場處理，對黃男施以酒測，無酒駕行為，蔡男經送醫急救後命危；詳細肇事原因及肇責待交通大隊鑑定。

黃姓男子今晚6時30分許騎機車行經高市萬丹路左轉捷西路口時，當場和蔡姓男子的機車相撞，蔡男倒地昏迷。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今晚6時30分許騎機車行經高市萬丹路左轉捷西路口時，當場和蔡姓男子的機車相撞，蔡男倒地昏迷。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今晚6時30分許騎機車行經高市萬丹路左轉捷西路口時，當場和蔡姓男子的機車相撞，蔡男倒地昏迷。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今晚6時30分許騎機車行經高市萬丹路左轉捷西路口時，當場和蔡姓男子的機車相撞，蔡男倒地昏迷。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今晚6時30分許騎機車行經高市萬丹路左轉捷西路口時，當場和蔡姓男子的機車相撞，蔡男倒地昏迷。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今晚6時30分許騎機車行經高市萬丹路左轉捷西路口時，當場和蔡姓男子的機車相撞，蔡男倒地昏迷。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今晚6時30分許騎機車行經高市萬丹路左轉捷西路口時，當場和蔡姓男子的機車相撞，蔡男倒地昏迷。記者石秀華／翻攝
黃姓男子今晚6時30分許騎機車行經高市萬丹路左轉捷西路口時，當場和蔡姓男子的機車相撞，蔡男倒地昏迷。記者石秀華／翻攝

CPR 萬丹

延伸閱讀

國揚與藏美集團合作 投資110億元在高雄亞灣區蓋社宅

高雄市長陳其邁上任後首度訪美 明天參訪NVIDIA總部

日籍婦人高雄人行道挨撞 術後插管加護病房觀察

遲到10分鐘繳500元！大學生曝班導訂罰則 網傻眼：連勞基法都不允許

相關新聞

桃警員抖音稱我是中國人我愛祖國 桃警回應這樣處置

桃園市警局中壢分局警備隊葉姓警員2021年在抖音帳號以「凌雲小當歸」暱稱註冊，在抖音帳號留下個人簡介，52歲，公職人員（...

準備下班驚見冒黑煙 社子島鐵皮倉庫起火員工急報案

北市社子島一處鐵皮倉庫今晚發生火災，警消到場時已全面燃燒，現場人員布4水線撲救，今晚近8時撲滅火勢，確認現場無人受困、傷...

高雄2機車騎士相撞 1人頭受創護理系大學生路過急CPR

黃姓男子今晚6時30分許騎機車行經高市萬丹路左轉捷西路口時，當場和蔡姓男子的機車相撞，蔡男倒地昏迷，剛好從事居服員的輔英...

殯儀館告別式變家族打架…疑抄球棒、辣椒水攻擊 12人涉案

台南市有民眾昨天在南區市立殯儀館為過世親屬舉辦告別式時，家族成員因口角起糾紛，演變成兩方多人在禮廳、火葬場打架事件，事後...

嘉義老婦疑農藥中毒亡 檢警19日將解剖查死因

嘉義縣民雄鄉有名81歲周姓婦人，因身體不適家人送醫疑農藥中毒，轉加護病房觀察仍不治死亡，醫院開立診斷書疑似農藥中毒，檢警...

社子島倉庫晚間全面燃燒！71警消到場撲救傷亡未明

台北市消防局今晚6時許獲報，士林區延平北路八段一處倉庫起火冒煙，警消到場發現火勢全面燃燒，目前已派指揮車3輛、消防車20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。