浴缸水深20公分 3歲童疑溺斃

台中市三歲鄭姓男童前晚在住家浴室浴缸內溺水，送醫不治，男童當時與一歲妹妹在家由父親獨自照顧，檢察官昨訊後鄭男先請回，今解剖釐清死因，朝過失致死、違反兒童及少年權益與福利保障法等偵辦。

據了解，事發浴缸深度約六十公分，當時水深約廿多公分，三歲男童正常身高八十至一百公分，即使坐在浴缸內，也不容易溺水；因男童近日感冒就醫，是否因疾病或其他狀況導致溺水，是檢警調查重點。

檢警調查，鄭男從事業務工作，與妻子育有一雙兒女，鄭妻從事美髮業，昨外出上班，鄭男獨自一人帶子女外出，傍晚返回台中市北屯區住處。

檢警調查，鄭男供稱返家後讓兒子獨自在浴室浴缸內泡澡，他離開替女兒餵奶，約十多分鐘後因未聽見浴室發出聲響，前往查看才發現兒子倒在浴缸內無反應，立即打一一九求救。

救護人員到場見男童已無生命跡象，急救後送醫仍宣告不治。警方獲報到場採證，鄭男隨後被帶回派出所，十分自責難過，妻子獲悉趕來，得知痛失愛子，神情哀戚。

台中市社會局表示，家防中心社工將訪視了解鄭家女童照顧狀況，釐清家長有無違反兒少權法獨留規定，視需求提供悲傷輔等資源。

社會局也強調，一至四歲是兒童溺水風險最高年齡，幼童在浴缸內洗澡時，照顧者應全程陪同，視線不應離開幼兒，毛巾、衣物應事先備妥，避免中途離開釀成意外。