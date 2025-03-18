聽新聞
0:00 / 0:00

浴缸水深20公分 3歲童疑溺斃

聯合報／ 記者陳宏睿陳秋雲／台中報導

台中市三歲鄭姓男童前晚在住家浴室浴缸內溺水，送醫不治，男童當時與一歲妹妹在家由父親獨自照顧，檢察官昨訊後鄭男先請回，今解剖釐清死因，朝過失致死、違反兒童及少年權益與福利保障法等偵辦。

據了解，事發浴缸深度約六十公分，當時水深約廿多公分，三歲男童正常身高八十至一百公分，即使坐在浴缸內，也不容易溺水；因男童近日感冒就醫，是否因疾病或其他狀況導致溺水，是檢警調查重點。

檢警調查，鄭男從事業務工作，與妻子育有一雙兒女，鄭妻從事美髮業，昨外出上班，鄭男獨自一人帶子女外出，傍晚返回台中市北屯區住處。

檢警調查，鄭男供稱返家後讓兒子獨自在浴室浴缸內泡澡，他離開替女兒餵奶，約十多分鐘後因未聽見浴室發出聲響，前往查看才發現兒子倒在浴缸內無反應，立即打一一九求救。

救護人員到場見男童已無生命跡象，急救後送醫仍宣告不治。警方獲報到場採證，鄭男隨後被帶回派出所，十分自責難過，妻子獲悉趕來，得知痛失愛子，神情哀戚。

台中市社會局表示，家防中心社工將訪視了解鄭家女童照顧狀況，釐清家長有無違反兒少權法獨留規定，視需求提供悲傷輔等資源。

社會局也強調，一至四歲是兒童溺水風險最高年齡，幼童在浴缸內洗澡時，照顧者應全程陪同，視線不應離開幼兒，毛巾、衣物應事先備妥，避免中途離開釀成意外。

浴室 溺水

延伸閱讀

台中3歲童溺斃20公分水深浴缸 檢訊問生父請回排解剖

獨／浴缸60公分水深僅20公分…3歲童卻溺斃 父：有感冒

獨／台中父昨餵1歲女晚餐 3歲兒單留浴室溺水送醫亡

大門被阻…屋外電動機車自燃釀災 八德一家3口OHCA送醫全救回

相關新聞

高雄2機車騎士相撞 1人頭受創護理系大學生路過急CPR

黃姓男子今晚6時30分許騎機車行經高市萬丹路左轉捷西路口時，當場和蔡姓男子的機車相撞，蔡男倒地昏迷，剛好從事居服員的輔英...

桃警員抖音稱我是中國人我愛祖國 桃警回應這樣處置

桃園市警局中壢分局警備隊葉姓警員2021年在抖音帳號以「凌雲小當歸」暱稱註冊，在抖音帳號留下個人簡介，52歲，公職人員（...

準備下班驚見冒黑煙 社子島鐵皮倉庫起火員工急報案

北市社子島一處鐵皮倉庫今晚發生火災，警消到場時已全面燃燒，現場人員布4水線撲救，今晚近8時撲滅火勢，確認現場無人受困、傷...

浴缸水深20公分 3歲童疑溺斃

台中市三歲鄭姓男童前晚在住家浴室浴缸內溺水，送醫不治，男童當時與一歲妹妹在家由父親獨自照顧，檢察官昨訊後鄭男先請回，今解...

殯儀館告別式變家族打架…疑抄球棒、辣椒水攻擊 12人涉案

台南市有民眾昨天在南區市立殯儀館為過世親屬舉辦告別式時，家族成員因口角起糾紛，演變成兩方多人在禮廳、火葬場打架事件，事後...

嘉義老婦疑農藥中毒亡 檢警19日將解剖查死因

嘉義縣民雄鄉有名81歲周姓婦人，因身體不適家人送醫疑農藥中毒，轉加護病房觀察仍不治死亡，醫院開立診斷書疑似農藥中毒，檢警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。