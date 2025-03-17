桃警員抖音稱我是中國人我愛祖國 桃警回應這樣處置

桃園市警局中壢分局警備隊葉姓警員2021年在抖音帳號以「凌雲小當歸」暱稱註冊，在抖音帳號留下個人簡介，52歲，公職人員（人民保姆，中壢分局）及「我是中國人」的文字，「IP：中國台灣」「台灣聯合大學」，頭貼有「我愛祖國」圖文，尤其他目前仍擔任警察公職人員，引起外界爭議。

中壢分局長林鼎泰今晚表示，針對葉姓警員在網路留言內容，該分局將嚴查到底並追究相關行政責任，絕不寬貸，如涉不法，依法究辦。

葉姓警員在抖音帳號以「凌雲小當歸」暱稱註冊，留下自己在中壢分局任職的公職人員、年齡、身分，頭貼有「我愛祖國」十分醒目，留下「為民眾服務的工作（人民保姆）」，「我是中國人」，他並在2024年11月7日凌晨0時34分貼出白天在中壢分局門口的照片，註明「上班中的我」，他的抖音帳號被翻出，引起爭議。不過他在分局門口的照片，已在去年12月下架，他的抖音帳號也在日前關閉。

中壢分局表示，葉姓員警在社群平台註冊暱稱「凌雲小當歸」之帳號，在個人頁面標註「公職人員（人民保姆，中壢分局），我是中國人」，經初步了解，是葉在2021至2024年間，在勤餘時間發表包括「我❤️祖國」之合成自拍照片共3篇文章，該分局將嚴查到底並追究相關行政責任，絕不寬貸，如涉不法，依法究辦。