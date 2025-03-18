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律師：未滿12歲 警不能強行帶回

聯合報／ 記者游振昇陳宏睿／台中報導

母親帶兩名就讀小學女兒逛百貨商場，遭誤為竊賊，被員警請回派出所詢問。律師表示，未滿12歲兒童，員警不能強行帶回偵訊，面對員警攔檢，依「警察職權行使法」員警應穿制服或出示證件，並告知原因，若不符合上述規定，民眾可拒絕。

逛街卻被員警攔查，該怎麼辦？律師徐承蔭說，警察有合理懷疑有犯罪嫌疑或有可能犯罪等，才能攔檢，無犯罪嫌疑或其他法定情形，不得無故限制人民人身自由；若以人民為犯罪嫌疑人調查時，警察須明確告知犯罪嫌疑與罪名，當事人有權緘默，可委任律師與聲請調查有利證據。

律師表示，若警察要強制帶離，須符合通緝犯、現行犯、準現行犯，或其他符合緊急拘提等要件，且須符合比例原則，並維護人民名譽等權益；魏姓母女3人當時未查出有犯罪事實，不符合拘捕要件。

徐承蔭也提醒，如果當事人基於尊重警方，未表達反對，會被視為同意，這樣會取代法律對人民的保護，「尊重警方，不代表要同意對方攔檢，以免讓權益受損。」

曾任檢察官的律師陳宗元說，警員針對12歲以下兒童涉及刑事案件，處理需有柔性手段，而非以一般刑案程序處理，「制式且僵固」地把涉案人帶回釐清。

陳宗元說，賣場保全未確認實際財損，就報警提告竊盜，被指控的母女名譽權可能受到侵害，可針對業者過失提出民事損害賠償，例如精神撫慰金等，確保自身權益。

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